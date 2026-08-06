Носите гориво преко границе? Овај пропуст прескупо кошта

Аутор:АТВ редакција
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Возачи који из БиХ улазе у Хрватску могу пренијети пун резервоар и највише 10 литара горива у канистру. За непријављивање пријете велике казне.
Путници који из Босне и Херцеговине аутомобилом улазе у Хрватску често уз пун резервоар горива са собом носе и резервни канистар бензина или дизела. То је посебно актуелно током годишњих одмора и дужих путовања, али правила на граници јасно одређују колико се резервног горива може унијети без плаћања увозних дажбина.
Према званичним информацијама Царинске управе Републике Хрватске, од плаћања увозних дажбина ослобођено је гориво које се налази у стандардном резервоару возила, као и највише 10 литара исте врсте горива у одговарајућем преносном спремнику за резервно гориво.
То у пракси значи да возач који из БиХ улази у Хрватску може имати пун фабрички резервоар аутомобила и додатно до 10 литара горива у канистру. Није пресудан број канистара него укупна количина горива у њима. Ако неко има два канистра од по пет литара, укупно је на граници и даље унутар прописаних 10 литара. исто важи и за један канистар од 10 литара.
Европска правила такође наводе максимално 10 литара горива у преносном спремнику уз гориво које се налази у резервоару возила. Правило се односи на моторна возила која улазе на царинско подручје Европске уније из трећих земаља.
Важно је нагласити да се ових 10 литара односи на царинско ослобођење при преласку спољне границе Европске уније. Другим ријечима, путник не би требао поистовјећивати правила о безбједном превозу опасних материја с правилима колико се горива може без увозних дажбина пренијети преко границе.
Правила која уређују друмски превоз горива могу у одређеним околностима дозвољавати веће количине у преносним спремницима, али то не значи да се таква количина може слободно и без пријаве унијети из БиХ у Хрватску. За путника на граници кључна је царинска граница од 10 литара резервног горива по возилу. Европски прописи управо наглашавају да је ослобођење за преносне спремнике ограничено на ту количину.
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Ако путник има више од 10 литара горива у канистрима, количина изнад дозвољеног ослобођења више се не може једноставно третирати као резервно гориво ослобођено увозних дажбина. Такву робу потребно је пријавити царинском службенику, који утврђује може ли се роба унијети и која се давања или друге формалности примјењују. Царинска управа наводи да роба која прелази прописана ограничења за ослобођење подлијеже обрачуну царине, ПДВ-а, акциза и других дажбина.
Гориво притом мора бити у адекватној амбалажи намијењеној за транспорт горива. Импровизоване пластичне боце, посуде за воду и друга амбалажа која није намијењена за бензин или дизел могу представљати озбиљан безбједносни проблем, посебно током љетних температура када је унутрашњост аутомобила изразито загријана.
Путницима је посебно важно знати да покушај скривања додатног горива није исто што и уредно пријављивање царинском службенику. Хрватски Закон о спровођењу царинског законодавства Европске уније прописује санкције за непријављивање робе или непријављивање све робе царини. За физичко лице код таквог тешког царинског прекршаја прописана је новчана казна од 260 до 6.630 евра.
Још строже одредбе постоје када се роба покушава унијети на скривен начин. Закон такво поступање сврстава међу најтеже царинске прекршаје, за које физичко лице може бити кажњено износом од 390 до 13.260 евра. Хоће ли се одређени случај квалификовати на тај начин зависи од конкретних околности и поступања царинских службеника.
За возаче који из Босне и Херцеговине крећу према Хрватској и даље према земљама Европске уније најједноставније правило гласи: гориво у фабричком резервоару аутомобила није проблем, а уз њега се без увозних дажбина може пренијети још највише 10 литара исте врсте горива у прикладном канистру за резервно гориво, преноси ГПМаљевац.
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