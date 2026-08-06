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Дивље свиње праве хаос у дијелу Српске

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 08:31

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Дивље свиње излазе из шуме на улицу.
Фото: Pexels/Doğan Alpaslan Demir

Суша у Поткозарју и дивље свиње у селима поред Саве увелико су уништили кукуруз.

У Милави код Врбашке мјештани ноћу стражаре у њивама како би од дивљих свиња одбранили ово жито, пријеко потребно за сточну храну.

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Жарко Шврака, власник фарме са 100 музних крава, принуђен је да огради већи дио од 210 дунума кукуруза, колико је посијао ове године.

У сјетву која је најскупља у посљедњих неколико деценија уложио је много новца. Разочаран је зато што је штета од дивљих свиња сваког дана све већа. За "Независне новине" казао је:

"Има десетак дана да су дивље свиње почеле улазити у кукурузе. Нисмо ми то одмах ни примијетили. Прво су почеле уништавати, ломити стабљике и јести кукуруз поред пута, у Милави. То нам је био знак да уђемо дубље у њиву, и ја и многе моје комшије. Ту смо имали шта видјети, велике површине су у потпуности уништене".

Жарко Шврака, највећи фармер у Врбашкој, очајан је зато што се проблем понавља сваке године, а рјешење нико не нуди:

"Ово је почетак наших проблема. Не знам како ћемо одбранити кукуруз, шта да радимо. Ја од тада ноћу не спавам, дежурам у пољу и тјерам свиње. Никога се оне не плаше, ни људи ни паса. Апелујем на ловце да предузму нешто, да организују хајку, акцију протјеривања дивљих свиња. За нас, сељаке и фармере, ово је неодрживо".

Дивље свиње долазе из Хрватске

На подручју поред Саве још има довољно влаге у земљишту. Кукуруз добро напредује, али када је очекивао родну годину - настали су проблеми. Дивље свиње углавном користе низак водостај Саве и прелазе из Хрватске.

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"Није мени проблем суша јер су парцеле поред Саве задржале влагу, али немам рјешење за дивље свиње како их отјерати и шта учинити. Видио сам тридесетак свиња у својој њиви. Посједујем велику фарму, од које живи моја породица. То нам је једино занимање. Од овог кукуруза правим сточну храну. Уколико се не одбранимо од дивљих свиња које надиру у крдима, прелазе Саву из Хрватске и чине непроцјењиву штету, не знам како ћемо даље. Шта радити и чиме се бавити? Не знам шта друго рећи".

Шврака и његове комшије на истом подручју имају 500 дунума под кукурузом. За све њих проблем је исти. О томе наш саговорник каже:

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"Овогодишња сјетва је скупа, никад скупља. Нафта, хемијска средства, ђубриво... Све је скупо и ако не рачунам свој рад. Потом нас је снашла суша и на крају стигле дивље свиње. Мени ништа неће остати. Има њива на којима неће бити ниједан клип кукуруза за брање. То је поражавајућа ситуација.“

Пољопривредници ограђују њиве

Дио њива власници су оградили, али ни то није гаранција да ће кукуруз бити заштићен, преноси портал "Независне".

"И ја сам ове седмице оградио неколико њива. Пустићу струју и опет дежурати. За то сам ове седмице потрошио више од 4.000 марака и опет нисам сигуран да ће бити ефикасно. Најгоре је када свиње провале жицу под напоном, уђу у њиву и не смију изаћи. Свуда хоће, али из ограде неће. То је помало комично, али за мене и моје комшије - трагично".

На наше питање гдје је потпуно рјешење проблема, Жарко Шврака јасно одговара:

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"Рјешење је хајка јер ово није спорадичан случај него појава са тешким посљедицама по нас пољопривреднике. Очекује да се укључе локална и републичка власт, можда ће они имати боље рјешење. Уосталом, зато су и на власти да раде за народ и рјешавају овакве ситуације".

Тужбе

Уколико не буде разумијевања, одлучни су пољопривредници из Врбашке, ангажоваћемо адвокате и потегнути тужбе.

"Тражићемо одштету. Распитаћемо се од кога, али неко мора бити одговоран", казао нам је Жарко Шврака, револтиран због неочекиваног проблема и посљедица.

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Тагови :

дивље свиње

Кукуруз

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