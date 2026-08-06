Logo

Језива несрећа: Ауто се преполовио од силине удара, једно погинуло

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:11

Коментари:

0
Језива несрећа: Ауто се преполовио од силине удара, једно погинуло
Фото: АТВ

Синоћ, 5. аvгуста, мало послије 22 сата у Загребу, у Улици Лује Налетилића, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је возило слетјело са пута, јавља загребачка полиција.

У несрећи је једна особа смртно страдала, а двије су повријеђене, пише "Дневник.хр".

Несрећа се догодила између Ботинца и Одранског Обрежа.

бомба

Србија

Бацио бомбу на терасу, па разнио возила и локале

Путничко возило је из за сада неутврђених разлога слетјело са пута и силовито ударило у бетонски стуб јавне расвјете те се од силине удара преполовио.

Више о околностима несреће биће познато након полицијског увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Загреб

Коментари (0)

Више из рубрике

Потонуће бродице на Хвару

Регион

Не смите паркират' ту: Туристи тонули, Хрвати им се смијали

2 ч

0
Због галаме и топлеса туристкиња кажњена у Хрватској са 700 евра

Регион

Због галаме и топлеса туристкиња кажњена у Хрватској са 700 евра

19 ч

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Регион

Хорор: Мушкарац осумњичен да је покушао да силује дјевојчицу, детаљи су језиви

20 ч

0
Манастир Острог

Регион

Црногорци кренули на Острог: Манастир је угрожен?

21 ч

0

  • Најновије

10

43

Осумњичени за помагање у напада на Дабића иде на слободу: Николићу предложен кућни притвор

10

39

Обиљежавање 31 године од егзодуса и страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

10

37

Пребиловци симбол српског страдања: Служена литургија у Храму Христовог васкрсења

10

34

ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

10

20

Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима