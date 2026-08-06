Језива несрећа: Ауто се преполовио од силине удара, једно погинуло

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ, 5. аvгуста, мало послије 22 сата у Загребу, у Улици Лује Налетилића, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је возило слетјело са пута, јавља загребачка полиција.
У несрећи је једна особа смртно страдала, а двије су повријеђене, пише "Дневник.хр".
Несрећа се догодила између Ботинца и Одранског Обрежа.
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Путничко возило је из за сада неутврђених разлога слетјело са пута и силовито ударило у бетонски стуб јавне расвјете те се од силине удара преполовио.
Више о околностима несреће биће познато након полицијског увиђаја.
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