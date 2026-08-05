Финансијско пословање Меморијалног центра Сребреница под лупом ОЈТ у Бијељини

Аутор:Весна Азић
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Под лупом Окружног јавног тужилаштва у Бијељини нашло се финансијско пословање Меморијалног центра Сребреница. Због сумње на утају пореза и доприноса формиран је КТА предмет који се односи на пословање ове јавне установе у 2022. години. У току су предистражне радње, прикупљање документације и провјера навода из пријаве, након чега ће Тужилаштво одлучити да ли постоје основи за покретање истраге.
,,Тужилаштво и надлежне Полицијске управе поступају у складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске, а дужност тужиоца у складу са одредбом члана 43. ЗКП РС јесте да одмах након сазнања да постоје основи сумње да је учињено кривично дјело, предузме потребне мјере у циљу његовог откривања и спровођења истраге, проналажења осумњиченог, руковођења и наџора над истрагом. Након прикупљања све релевантне документације и доказа, тужилац ће бити у прилици да донесе коначну тужилачку одлуку.“, саопштило је Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.
На информативне разговоре у ПУ Зворник позвано је 26 садашњих и бивших запослених и сарадника Меморијалног центра. Сви су саслушани у својству свједока.
,,Полицијски службеници Полицијске управе Зворник, под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина, поступају у предмету који се односи на постојања основа сумње да је почињено кривично дјело „Утаја пореза и доприноса“, у оквиру којег се врши идентификовање и саслушање одређеног броја лица“, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
У Меморијалном центру одбацују наводе из пријаве. Тврде да послују искључиво преко трезора институција БиХ. Због таквог начина финансијског пословања, тврде, није могуће извршити утају пореза и доприноса.
,,Једини основ за арбитрарно саслушање је законит и транспарентан професионални ангажман у МЦС. И то је порука: ако имате везе са МЦС, имаћете проблем са полицијом“, казао је Емир Суљагић, директор Меморијалног центра – Сребреница.
Ово је био један од одговора Меморијалног центра који су добили федерални медији. На наше упите, бар за сада - нису одговорили. Емир Суљагић, по свему судећи и неће.
Прича о политичком притиску коју су претходних дана пласирали из Меморијалног центра није ништа друго него мантра која траје годинама, порука је Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
,,Када је сада дошло до коначно једне провјере или испитивања, када је полиција ушла у Меморијални, односно позвали само 26 од њих 197 који раде доле – сада чине све како би заштитили ту институцију, јер појединци изузетно лијепо живе од МЦП. То видимо и на ТВ-у, како се представници њихових удружења како се хвале како имају енормно велике плате, и да уживају разне погодности што је свакако истина“, поручио је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице, Бранимир Којић.
Предистражне радње за сада не значе да је било ко осумњичен нити да ће истрага бити отворена. Коначну одлуку Тужилаштво ће донијети тек након што буду прикупљени сви релевантни докази и завршене провјере навода из пријаве с' почетка ове приче.
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