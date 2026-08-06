Logo

Danas vrhunac toplotnog talasa, spremite se za tropsku noć

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 09:52

Komentari:

0
Жена пешкиром брише зној са лица
Foto: Pexels/Gustavo Fring

U Srbiji se danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz maksimalnu temperaturu vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, kao i tropska noć u Vojvodini i Beogradu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U 9.00 časova najviša temperatura od 33 stepena Celzijusova zabilježena je u Zrenjaninu i Somboru, u Beogradu je 31 stepen, dok je najsvježije bilo u Sjenici sa 17 stepeni Celzijusovih.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, zapadnoj, jugozapadnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok je na Kosovu i Metohiji na snazi narandžasti meteo-alarm.

Poslije podne je na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća rijetka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Sutra i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa se u većini mjesta očekuje najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni Celzijusovih, a zatim se početkom sljedeće sedmice ponovo očekuje postepeni porast temperature.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućina

Tropska noć

Srbija

Vremenska prognoza

Komentari (0)

Pročitajte više

Петронијевић: Малог Слободана поново убијају

BiH

Petronijević: Malog Slobodana ponovo ubijaju

1 h

0
Миле и Марија

Porodica

Mile i Marija i nakon 65 godina braka jedno drugom najveća podrška

1 h

0
књиге уџбеници

Republika Srpska

Obezbijeđeni besplatni udžbenici za sve osnovce u Srpskoj

1 h

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Region

Crnogorci uveli rigorozna pravila: Ako ovo uradite, kazna i do 600 evra

1 h

0

Više iz rubrike

Бомба, два пиштоља и муниција

Srbija

Bacio bombu na terasu, pa raznio vozila i lokale

1 h

0
"Пусти ме мама, мртав сам.." Срцепарајућа исповијест мајке Дејана Митровића који је погинуо у несрећи

Srbija

"Pusti me mama, mrtav sam.." Srceparajuća ispovijest majke Dejana Mitrovića koji je poginuo u nesreći

11 h

0
Језиви детаљи убиства пекара: Намамили га на интимни однос, па му пресудили

Srbija

Jezivi detalji ubistva pekara: Namamili ga na intimni odnos, pa mu presudili

14 h

0
Ријека Дунав у Београду

Srbija

Srbin zaspao na Dunavu, završio u drugoj državi

16 h

0

  • Najnovije

10

43

Osumnjičeni za pomaganje u napada na Dabića ide na slobodu: Nikoliću predložen kućni pritvor

10

39

Obilježavanje 31 godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

10

37

Prebilovci simbol srpskog stradanja: Služena liturgija u Hramu Hristovog vaskrsenja

10

34

CBBiH predala zahtjev za SEPA: Pogledajte šta ovo znači za građane

10

20

Vrućina mijenja dejstvo lijekova: Ova grupa ljudi mora posebno paziti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima