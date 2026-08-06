Danas vrhunac toplotnog talasa, spremite se za tropsku noć

U Srbiji se danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz maksimalnu temperaturu vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, kao i tropska noć u Vojvodini i Beogradu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U 9.00 časova najviša temperatura od 33 stepena Celzijusova zabilježena je u Zrenjaninu i Somboru, u Beogradu je 31 stepen, dok je najsvježije bilo u Sjenici sa 17 stepeni Celzijusovih.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, zapadnoj, jugozapadnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok je na Kosovu i Metohiji na snazi narandžasti meteo-alarm.

Poslije podne je na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća rijetka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Sutra i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa se u većini mjesta očekuje najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni Celzijusovih, a zatim se početkom sljedeće sedmice ponovo očekuje postepeni porast temperature.