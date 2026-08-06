Obezbijeđeni besplatni udžbenici za sve osnovce u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Od školske 2026/2027. godine svi osnovci u Srpskoj dobijaju besplatne udžbenike kroz novi model sufinansiranja Vlade i lokalnih zajednica.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, uspostavilo je novi model sufinansiranja nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, koji stupa na snagu od školske 2026/2027. godine.
Za izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave troškove nabavke udžbenika u cjelosti će snositi Vlada Republike Srpske.
Ovim programom obuhvaćeno je više od 80.000 učenika širom Republike Srpske.
Ukupna vrijednost programa iznosi 16 miliona KM, od čega 12 miliona KM obezbjeđuje Vlada Republike Srpske, dok preostala 4 miliona KM obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave.
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