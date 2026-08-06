Jeziva nesreća: Auto se prepolovio od siline udara, jedno poginulo

Autor:ATV redakcija
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Sinoć, 5. avgusta, malo poslije 22 sata u Zagrebu, u Ulici Luje Naletilića, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je vozilo sletjelo sa puta, javlja zagrebačka policija.
U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, a dvije su povrijeđene, piše "Dnevnik.hr".
Nesreća se dogodila između Botinca i Odranskog Obreža.
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Putničko vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo sa puta i silovito udarilo u betonski stub javne rasvjete te se od siline udara prepolovio.
Više o okolnostima nesreće biće poznato nakon policijskog uviđaja.
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