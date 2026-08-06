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Ne smite parkirat' tu: Turisti tonuli, Hrvati im se smijali

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ATV redakcija
06.08.2026 07:56

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Потонуће бродице на Хвару
Foto: Morski.hr

Nakon što se nesmotrenim i, kako je kasnije policija saopštila, pijanim turistima potopila brodica, pored njih prošla je domaća "ekipa" koja je snimala njihovu muku i kako je vidljivo na snimcima, ismijavali su im se.

Jesu li ih bili dužni i spasiti, odnosno je li počinjeno krivično djelo Nepružanja pomoći (čl. 123. Krivičnog zakonika Republike Hrvatske), "Morski.hr" je pitao policiju Splitsko-dalmatinske županije.

Na snimku se čuje smijanje i kako muški glas pita ljude u moru i brodici koja tone "šta se dogodilo" i "gdje ste uzeli i kome ste platili za (najam) brod"?

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Međutim, nijednom se na snimcima ne vidi želja ni pokušaj da im se pomogne i prekrca na svoje plovilo.

Umjesto toga, brodica je potpuno potonula, a turisti su izašli (srećom, nepovrijeđeni) na susjedno ostrvo. Na kraju snimka čuje se podrugljivo "Ne smite tu parkirat".

Policija je saopštila da su službenici Lučke kapetanije i policijski službenici Policijske stanice Hvar koji tokom zajedničkog rada na terenu, 1. jula oko 18:58 zaprimili dojavu da je sa sjeverne strane ostrva Jerolim došlo do potapanja brodice.

Zajednička patrola je po zaprimljenoj informaciji otišla na mjesto događaja. Na dubini od oko 2 metra uočena je potopljena brodica, a pet putnika se nalazilo na obali ostrva Jerolim. Nije bilo onečišćenja mora, niti su osobe bile povrijeđene.

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Utvrđeno je da je kapetan brodice, državljanin Španije pod uticajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,37 g/kg i daljnje provođenje postupka preuzela je Lučka kapetanija.

"U trenutku postupanja nismo imali informacije da su treće osobe snimale navedeni događaj. Međutim, analizom svih dostupnih informacija i utvrđenih činjenica, u događaju nisu utvrđeni elementi krivičnog djela koje se tretira po službenoj dužnosti. Naime, u članku 123 Krivičnog zakona jasno je navedeno da krivično djelo čini osoba koja ne pruži pomoć u životnoj opasnosti, a pregledom snimka jasno je da su osobe tokom vožnje u blizini obale, oštetile brod koji je usljed toga potonuo, a niko od učesnika nije povrijeđen", odgovorili su iz Splitsko-dalmatinske policije.

Srećom, u nesreći nije bilo povrijeđenih, ali prav(n)o je pitanje šta bi odgovorili da se neko od ovih alkoholisanih stranaca utopio ili teže povrijedio na stijenama.

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Pomorci s kojima je "Morski.hr" razgovarao redom odgovaraju da bez obzira na nečiju glupost, pružiti pomoć na moru nije izbor, već obaveza.

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