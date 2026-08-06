Ne smite parkirat' tu: Turisti tonuli, Hrvati im se smijali

Nakon što se nesmotrenim i, kako je kasnije policija saopštila, pijanim turistima potopila brodica, pored njih prošla je domaća "ekipa" koja je snimala njihovu muku i kako je vidljivo na snimcima, ismijavali su im se.

Jesu li ih bili dužni i spasiti, odnosno je li počinjeno krivično djelo Nepružanja pomoći (čl. 123. Krivičnog zakonika Republike Hrvatske), "Morski.hr" je pitao policiju Splitsko-dalmatinske županije.

Na snimku se čuje smijanje i kako muški glas pita ljude u moru i brodici koja tone "šta se dogodilo" i "gdje ste uzeli i kome ste platili za (najam) brod"?

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Međutim, nijednom se na snimcima ne vidi želja ni pokušaj da im se pomogne i prekrca na svoje plovilo.

Umjesto toga, brodica je potpuno potonula, a turisti su izašli (srećom, nepovrijeđeni) na susjedno ostrvo. Na kraju snimka čuje se podrugljivo "Ne smite tu parkirat".

Policija je saopštila da su službenici Lučke kapetanije i policijski službenici Policijske stanice Hvar koji tokom zajedničkog rada na terenu, 1. jula oko 18:58 zaprimili dojavu da je sa sjeverne strane ostrva Jerolim došlo do potapanja brodice.

Zajednička patrola je po zaprimljenoj informaciji otišla na mjesto događaja. Na dubini od oko 2 metra uočena je potopljena brodica, a pet putnika se nalazilo na obali ostrva Jerolim. Nije bilo onečišćenja mora, niti su osobe bile povrijeđene.

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Utvrđeno je da je kapetan brodice, državljanin Španije pod uticajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,37 g/kg i daljnje provođenje postupka preuzela je Lučka kapetanija.

"U trenutku postupanja nismo imali informacije da su treće osobe snimale navedeni događaj. Međutim, analizom svih dostupnih informacija i utvrđenih činjenica, u događaju nisu utvrđeni elementi krivičnog djela koje se tretira po službenoj dužnosti. Naime, u članku 123 Krivičnog zakona jasno je navedeno da krivično djelo čini osoba koja ne pruži pomoć u životnoj opasnosti, a pregledom snimka jasno je da su osobe tokom vožnje u blizini obale, oštetile brod koji je usljed toga potonuo, a niko od učesnika nije povrijeđen", odgovorili su iz Splitsko-dalmatinske policije.

Srećom, u nesreći nije bilo povrijeđenih, ali prav(n)o je pitanje šta bi odgovorili da se neko od ovih alkoholisanih stranaca utopio ili teže povrijedio na stijenama.

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Pomorci s kojima je "Morski.hr" razgovarao redom odgovaraju da bez obzira na nečiju glupost, pružiti pomoć na moru nije izbor, već obaveza.