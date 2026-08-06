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Banjaluka, Prijedor, Doboj: Crveni se mapa Republike Srpske

Autor:

Stevan Lulić
06.08.2026 08:43

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Метеоаларм
Foto: FHMZ

Mapa Republike Srpske, ali i dijelova FBiH, danas se crveni zbog meteoalarma koji je upaljen zbog visokih temperatura prognoziranih za vrhunac toplotnog talasa.

Crveni meteoalarm je upaljen za područje Prijedora, Banjaluke, Doboja i Neuma, dok je za područje Trebinja upaljen narandžasti meteoalarm.

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Prognozira se sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.

Prognoza do kraja sedmice

Meteorolozi su objavili prognozu do kraja sedmice prema kojoj nas u petak očekuje sunčano vrijeme. Tokom dana očekuje se umjeren porast naoblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.

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U subotu, 8. avgusta, sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 39 stepeni.

U nedjelju, 9. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni.

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