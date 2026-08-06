Suša prži usjeve u BiH, neizbježno poskupljenje hrane

Visoke temperature koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, a koje će se zadržati i narednih dana, već su spržile usjeve na njivama, zbog čega se u narednom periodu očekuje poskupljenje hrane.

Da je situacija već alarmantna, u razgovoru za "Nezavisne novine" potvrdio je Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, koji ističe da je situacija veoma loša i da su posljedice već vidljive.

"Tokom zadnjih četiri-pet dana na udaru su sve kulture - od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprike i paradajza. Dolazi do pregorijevanja biljaka, odnosno ta masa lista nije u mogućnosti da zaštiti od ovako ekstremnih temperatura pa dolazi do pregorijevanja plodova", objašnjava Ilić.

On ističe da će posljedice biti velike ukoliko se ove vrućine nastave i narednih dana, a kao posljedice suše navodi smanjenje prinosa i kvaliteta.

Zbog svega toga Ilić smatra da bi cijene uskoro mogle rasti.

"Pretpostavke su takve. Međutim, nama cijene diktira uvoz. Slušamo da je i u okruženju situacija slična ili identična, pa je vjerovatno za očekivati", navodi on.

Zašto bi hrana mogla poskupjeti?

Ništa bolje nije ni u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema riječima Nedžada Biće, predsjednika Udruženja poljoprivrednika FBiH, posljedice vrućine se već osjete na kukuruzu, voću, povrću…

"Cijene će rasti i da nije ove suše. Sjetva se radila po visokim cijenama, inputi su bili katastrofalno skupi… Gorivo, đubriva… Sve će se to u konačnici cjenovno odraziti", kaže Bićo za "Nezavisne novine".

Kakve posljedice su već vidljive na njivama?

Enes Hasanović, poljoprivrednik s područja Tuzlanskog kantona, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da suša uzima danak, a kao primjer navodi kukuruz.

"Onaj kukuruz koji je posijan u proljeće, on se dobro drži, ali ovaj kukuruz koji je posijan poslije tritikalea, od njega nema ništa. To se uvrnulo, nema 30 cm, nije više narastao. Uvrnuo se, nema od njega ništa. Ako potraje ovakva suša, od onoga što je posijano, a posijano je dosta poslije tritikalea, nema ništa. Neće biti prinosa nikakvog", kaže Hasanović.

On ističe da će velikim farmama vjerovatno manjkati hrane.

Takođe, Hasanović ističe da je i voće bilo na udaru, ali ne suše, već leda.

"Što se tiče voća, ovd‌je je led učinio svoje. Nema kruške ni jabuke koja nije načeta, i sad samo trune", dodaje on za "Nezavisne novine".

Sve to će, kako kaže Hasanović, uticati na krajnje cijene.

"Sigurno je da će doći do poskupljenja svega. Kod nas u Tuzlanskom kantonu je gorivo došlo na 3,5 KM, a pored goriva tu je i suša. Sve se urotilo protiv čovjeka", ističe on.

Na šta upozoravaju stručnjaci i proizvođači?

Na problem je upozoreno i u sedmičnom Agro-biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

"Visoke temperature vazduha bez padavina u narednom periodu će uzrokovati probleme pri uzgoju jarih usjeva. Zbog visokih temperatura vazduha i dugotrajne insolacije preporučuje se navodnjavanje, naročito kod biljaka sa plitkim korjenovim sistemom", navodi se u biltenu.

Snežana Šešlija, predsjednica Udruženja građana "ToPeeR" iz Doboja, ističe da se kod nas ne priča o suši i posljedicama koje će ostaviti, kao ni o mjerama koje bi trebalo preduzeti.

"Mislim da već sada ima izuzetno ozbiljne posledice. Ako se osvrnemo na pijačnu ponudu, vidimo da je ona skoro prepolovljena. Ljudi koji prodaju svoje domaće proizvode kažu da je već sada prepolovljena proizvodnja. Paradajz se osušio, krastavce ne beru. Nisu uspeli da ih spasu. Ukoliko Vlada nešto ne preduzme, ali ne deklarativno, već stvarno, ukoliko se ne donesu mere koje podrazumevaju obezbeđivanje vode na bilo koji način ili zaštite od suše, bojim se da ćemo mi na jesen platiti veliku cenu", kaže ona za "Nezavisne novine".