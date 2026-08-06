Vašington Post tvrdi: Tramp kritikovao Hegseta

Predsjednik SAD Donald Tramp oštro je kritikovao američkog ministra odbrane Pita Hegseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije, koje ograničavaju vojne opcije Vašingtona u sukobu sa Iranom, objavio je list "Vašington Post", pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

Prema navodima lista, Tramp je tokom sastanka kabineta zatražio objašnjenje od Hegseta zbog toga što, kako je naveo, problem sa zalihama municije nije riješen, iako je bio ubijeđen da jeste.

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Izvori tvrde da su nestašice posebno izražene kada je riječ o navođenim projektilima velikog dometa i raketama za protivvazdušnu odbranu, zbog čega je Tramp posljednjih dana odustao od novih velikih vojnih udara na Iran.

Kako navodi list, Hegset je tokom razgovora odgovornost za stanje zaliha pripisao svom zamjeniku Stivenu Fajnbergu, uz tvrdnju da predsjednik nije bio u potpunosti informisan o razmjerama problema.

Vašingtonski list navodi da je ovaj razgovor dodatno ukazao na rastuće nezadovoljstvo Trampa radom ministra odbrane, koji je među najglasnijim zagovornicima vojne akcije protiv Irana i koji je, prema tvrdnjama više zvaničnika, predsjednika uvjeravao da bi sukob bio kratak i relativno lak.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit odbacila je navode lista, ocijenivši da je riječ o "potpuno izmišljenoj priči" i istakla da Tramp ima "potpuno povjerenje" u Hegseta.

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Glavni portparol Pentagona Šon Parnel takođe je negirao tvrdnje da je Hegset obmanuo predsjednika ili odgovornost prebacio na svog zamjenika, nazivajući izvještaj netačnim.

Problem sa zalihama raketa

Iako su Sjedinjene Američke Države pokrenule nove programe proizvodnje pojedinih vrsta naoružanja, uključujući rakete za sistem Patriot, za njihovu proizvodnju potrebno je i do dvije godine, pa se brzo obnavljanje zaliha ne očekuje.

"Vašington post" navodi da je američka vojska tokom prvog mjeseca sukoba ispalila više od 850 krstarećih raketa "Tomahavk", više od 1.000 projektila sistema Patriot i THAAD, kao i više od 1.300 taktičkih balističkih raketa ATAKMS.

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Prema tvrdnjama izvora lista, zalihe raketa ATAKMS, koje su tražene i za potrebe Ukrajine, gotovo su potpuno iscrpljene.

Nestašica presretačkih raketa već utiče i na američku vojnu taktiku, pa se odluke o njihovoj upotrebi donose selektivnije, u zavisnosti od procjene opasnosti dolazeće prijetnje.