Nosite gorivo preko granice? Ovaj propust preskupo košta

Vozači koji iz BiH ulaze u Hrvatsku mogu prenijeti pun rezervoar i najviše 10 litara goriva u kanistru. Za neprijavljivanje prijete velike kazne.

Putnici koji iz Bosne i Hercegovine automobilom ulaze u Hrvatsku često uz pun rezervoar goriva sa sobom nose i rezervni kanistar benzina ili dizela. To je posebno aktuelno tokom godišnjih odmora i dužih putovanja, ali pravila na granici jasno određuju koliko se rezervnog goriva može unijeti bez plaćanja uvoznih dažbina.

Prema zvaničnim informacijama Carinske uprave Republike Hrvatske, od plaćanja uvoznih dažbina oslobođeno je gorivo koje se nalazi u standardnom rezervoaru vozila, kao i najviše 10 litara iste vrste goriva u odgovarajućem prenosnom spremniku za rezervno gorivo.

To u praksi znači da vozač koji iz BiH ulazi u Hrvatsku može imati pun fabrički rezervoar automobila i dodatno do 10 litara goriva u kanistru. Nije presudan broj kanistara nego ukupna količina goriva u njima. Ako neko ima dva kanistra od po pet litara, ukupno je na granici i dalje unutar propisanih 10 litara. isto važi i za jedan kanistar od 10 litara.

Evropska pravila takođe navode maksimalno 10 litara goriva u prenosnom spremniku uz gorivo koje se nalazi u rezervoaru vozila. Pravilo se odnosi na motorna vozila koja ulaze na carinsko područje Evropske unije iz trećih zemalja.

Važno je naglasiti da se ovih 10 litara odnosi na carinsko oslobođenje pri prelasku spoljne granice Evropske unije. Drugim riječima, putnik ne bi trebao poistovjećivati pravila o bezbjednom prevozu opasnih materija s pravilima koliko se goriva može bez uvoznih dažbina prenijeti preko granice.

Pravila koja uređuju drumski prevoz goriva mogu u određenim okolnostima dozvoljavati veće količine u prenosnim spremnicima, ali to ne znači da se takva količina može slobodno i bez prijave unijeti iz BiH u Hrvatsku. Za putnika na granici ključna je carinska granica od 10 litara rezervnog goriva po vozilu. Evropski propisi upravo naglašavaju da je oslobođenje za prenosne spremnike ograničeno na tu količinu.

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Ako putnik ima više od 10 litara goriva u kanistrima, količina iznad dozvoljenog oslobođenja više se ne može jednostavno tretirati kao rezervno gorivo oslobođeno uvoznih dažbina. Takvu robu potrebno je prijaviti carinskom službeniku, koji utvrđuje može li se roba unijeti i koja se davanja ili druge formalnosti primjenjuju. Carinska uprava navodi da roba koja prelazi propisana ograničenja za oslobođenje podliježe obračunu carine, PDV-a, akciza i drugih dažbina.

Gorivo pritom mora biti u adekvatnoj ambalaži namijenjenoj za transport goriva. Improvizovane plastične boce, posude za vodu i druga ambalaža koja nije namijenjena za benzin ili dizel mogu predstavljati ozbiljan bezbjednosni problem, posebno tokom ljetnih temperatura kada je unutrašnjost automobila izrazito zagrijana.

Putnicima je posebno važno znati da pokušaj skrivanja dodatnog goriva nije isto što i uredno prijavljivanje carinskom službeniku. Hrvatski Zakon o sprovođenju carinskog zakonodavstva Evropske unije propisuje sankcije za neprijavljivanje robe ili neprijavljivanje sve robe carini. Za fizičko lice kod takvog teškog carinskog prekršaja propisana je novčana kazna od 260 do 6.630 evra.

Još strože odredbe postoje kada se roba pokušava unijeti na skriven način. Zakon takvo postupanje svrstava među najteže carinske prekršaje, za koje fizičko lice može biti kažnjeno iznosom od 390 do 13.260 evra. Hoće li se određeni slučaj kvalifikovati na taj način zavisi od konkretnih okolnosti i postupanja carinskih službenika.

Za vozače koji iz Bosne i Hercegovine kreću prema Hrvatskoj i dalje prema zemljama Evropske unije najjednostavnije pravilo glasi: gorivo u fabričkom rezervoaru automobila nije problem, a uz njega se bez uvoznih dažbina može prenijeti još najviše 10 litara iste vrste goriva u prikladnom kanistru za rezervno gorivo, prenosi GPMaljevac.