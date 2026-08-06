Afrički talas ne napušta Srpsku: Pogledajte kakve nas temperature očekuju

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 35 do 41 stepen Celzijusov, dok će u višim predjelima biti od 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro je u većini krajeva vedro i sunčano, osim na sjeveroistoku gdje je lokalno zabilježena mala oblačnost. Duva slab do umjeren vjetar, tokom dana ponegdje i pojačan istočnih smjerova, dok je na jugu ujutro slab sjeverni, a tokom dana umjeren do pojačan južni.

U 7:00 časova najhladnije je bilo u Ribniku i Rudom sa 13 stepeni Celzijusovih. U Višegradu je izmjereno 15, Han Pijesku 16, a u Banjaluci, Novom Gradu, Čemernu i Bileći 17 stepeni Celzijusovih. U Mrkonjić Gradu, Doboju i Prijedoru izmjereno je 18 stepeni, u Bijeljini 20, a najtoplije jutro osvanulo je u Trebinju sa 23 stepena Celzijusova.

Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblačnosti može usloviti prolaznu slabu kišu ili pljusak.

U Banjaluci će biti sunčano i veoma vruće, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i maksimalnu temperaturu vazduha do 41 stepen Celzijusov.