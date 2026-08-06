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Nema odmora ni u Njemačkoj: Sve više penzionera radi i do 74 godine života

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 08:33

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Старац са наочалама ради на рачунару.
Foto: Pexels

Sve više ljudi između 65 i 74 godine radi dok prima penziju,a samozaposleni penzioneri posebno često rade duže sate nedeljno.

Nije stvar samo u novcu, piše njemačka novinska agencija (DPA).

Među mlađim penzionerima u Njemačkoj, udio zaposlenih raste. Prošle godine, svaka sedma osoba (14 odsto) starosti od 65 do 74 godine rekla je da radi dok prima penziju. Godinu dana ranije, taj broj je bio 13 odsto, prema podacima Saveznog zavoda za statistiku.

Dobra četvrtina (27 odsto) njih bila je samozaposlena, prema njihovim sopstvenim izjavama. Od onih u zavisnom zaposlenju, dve trećine (65 odsto) bilo je u marginalnom zaposlenju, radeći najviše 70 dana godišnje i zarađujući mjesečni prihod ne veći od 556 evra tokom tog vremena.

Samozaposleni su često radili duže sate. 28 odsto ove grupe je reklo da radi više od 40 sati ned‌jeljno. Samo 8 odsto radnika je to prijavilo.

Zaposlenost opada sa godinama.

Poslovi su češći odmah nakon penzionisanja. U dobi od 65 i 66 godina, 19% penzionera je i dalje bilo zaposleno. Ovaj procenat opada sa godinama, dostižući 8% za one starosti 73 i 74 godine.

Starije osobe sa visokim nivoom obrazovanja imaju veću vjerovatnoću da budu zaposlene (18 odsto) nego one sa srednjim (12 odsto) ili niskim (10 odsto) nivoom obrazovanja. U drugom istraživanju iz 2023. godine, 33 odsto zaposlenih penzionera navelo je finansijske razloge za rad. Drugi često navođeni razlozi uključivali su uživanje u poslu i želju da ostanu društveno integrisani, piše Blic.

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Tagovi :

Njemačka

Penzioneri

Penzija

posao

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