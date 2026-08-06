Logo

Bacio bombu na terasu, pa raznio vozila i lokale

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 09:09

Komentari:

0
Бомба, два пиштоља и муниција
Foto: Pexels/Enrico Hänel

U beogradskom naselju Zvezdara noćas oko 3 sata od‌jeknula je snažna eksplozija kada je za sada nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu.

Prema prvim informacijama sa terena, najvjerovatnije je reč o ručnoj bombi M-75.

Mladić već bio meta napada?

Policija je na mestu incidenta obavila razgovor sa A. O. (24), stanarom zgrade ispred koje se dogodila eksplozija, a koji odranije prolazi kroz policijsku evidenciju i osuđivan je.

On je u izjavi policiji naveo da sumnja da je bomba bila namijenjena upravo njemu i da je bačena direktno na njegovu terasu. Kako je objasnio, naprava se odbila o terasu i pala na trotoar između parkiranih automobila, gdje se i aktivirala.

Mladić je istakao i da mu je prije samo mjesec dana zapaljen auto, zbog čega vjeruje da se ponovo našao na meti istih napadača.

Geleri oštetili tri vozila, lokale i fasadu

Od siline detonacije nastala je velika materijalna šteta na okolnim objektima i parkiranim automobilima.

Pored tri oštećena vozila, u eksploziji su stradali i obližnji lokali na kojima su popucali izlozi, dok su vidljiva oštećenja i na fasadi, kao i na ulaznim vratima susjedne zgrade.

Ono što je najvažnije, u ovoj silovitoj detonaciji nije bilo povrijeđenih lica.

Policija i nadležno tužilaštvo intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, kao i na identifikaciji i pronalasku osobe koja je bacila bombu, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bomba

Beograd

Zvezdara

Crna hronika

Komentari (0)

Pročitajte više

Преминуо чувени голман

Fudbal

Preminuo čuveni golman

1 h

0
Креденац

Stil

Bakin kredenac iz Jugoslavije opet u modi: Simbol nostalgije osvaja savremene kuhinje

1 h

0
Еурохерц

BiH

Preminuo jedan od osnivača Euroherca Drago Galić

2 h

0
Метеоаларм

Društvo

Banjaluka, Prijedor, Doboj: Crveni se mapa Republike Srpske

2 h

0

Više iz rubrike

"Пусти ме мама, мртав сам.." Срцепарајућа исповијест мајке Дејана Митровића који је погинуо у несрећи

Srbija

"Pusti me mama, mrtav sam.." Srceparajuća ispovijest majke Dejana Mitrovića koji je poginuo u nesreći

11 h

0
Језиви детаљи убиства пекара: Намамили га на интимни однос, па му пресудили

Srbija

Jezivi detalji ubistva pekara: Namamili ga na intimni odnos, pa mu presudili

14 h

0
Ријека Дунав у Београду

Srbija

Srbin zaspao na Dunavu, završio u drugoj državi

16 h

0
Љубиша Каровић инцидент Рајанер

Srbija

Slučaj Ljubiše Karovića otvorio pitanja: Da li se ponovio scenario iz 2018. godine?

17 h

0

  • Najnovije

10

43

Osumnjičeni za pomaganje u napada na Dabića ide na slobodu: Nikoliću predložen kućni pritvor

10

39

Obilježavanje 31 godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

10

37

Prebilovci simbol srpskog stradanja: Služena liturgija u Hramu Hristovog vaskrsenja

10

34

CBBiH predala zahtjev za SEPA: Pogledajte šta ovo znači za građane

10

20

Vrućina mijenja dejstvo lijekova: Ova grupa ljudi mora posebno paziti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima