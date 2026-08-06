Bacio bombu na terasu, pa raznio vozila i lokale

Autor:ATV redakcija
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U beogradskom naselju Zvezdara noćas oko 3 sata odjeknula je snažna eksplozija kada je za sada nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu.
Prema prvim informacijama sa terena, najvjerovatnije je reč o ručnoj bombi M-75.
Policija je na mestu incidenta obavila razgovor sa A. O. (24), stanarom zgrade ispred koje se dogodila eksplozija, a koji odranije prolazi kroz policijsku evidenciju i osuđivan je.
On je u izjavi policiji naveo da sumnja da je bomba bila namijenjena upravo njemu i da je bačena direktno na njegovu terasu. Kako je objasnio, naprava se odbila o terasu i pala na trotoar između parkiranih automobila, gdje se i aktivirala.
Mladić je istakao i da mu je prije samo mjesec dana zapaljen auto, zbog čega vjeruje da se ponovo našao na meti istih napadača.
Od siline detonacije nastala je velika materijalna šteta na okolnim objektima i parkiranim automobilima.
Pored tri oštećena vozila, u eksploziji su stradali i obližnji lokali na kojima su popucali izlozi, dok su vidljiva oštećenja i na fasadi, kao i na ulaznim vratima susjedne zgrade.
Ono što je najvažnije, u ovoj silovitoj detonaciji nije bilo povrijeđenih lica.
Policija i nadležno tužilaštvo intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, kao i na identifikaciji i pronalasku osobe koja je bacila bombu, prenosi Telegraf.rs.
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