Petrović: Nema promjene cijene struje za građane

Generalni direktor “Elektroprivrede Republike Srpske” Luka Petrović rekao je da je, uprkos izuzetno nepovoljnoj hidrologiji, dugotrajnom toplotnom talasu i visokoj cijeni električne energije na evropskom tržištu, obezbijeđeno sigurno snabdijevanje za domaće potrošače.

On je naglasio da je najvažnije da se cijena električne energije za građane Republike Srpske neće mijenjati.

“Naš cilj ostaje jasan – potpuna energetska nezavisnost Republike Srpske kroz razvoj domaćih proizvodnih kapaciteta i maksimalno korištenje naših prirodnih potencijala”, objavio je Petrović na društvenoj mreži “Iks”.