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Spremno 180 miliona: Objavljeno kada počinje isplata penzija

Autor:

Stevan Lulić
06.08.2026 10:11

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Foto: ATV

Ministarstvo finansija Republike Srpske objavilo je da je u Budžetu obezbijeđeno 180 miliona maraka za isplatu julskih penzija.

Iz Ministarstva su najavili da isplata penzija počinje u petak, 7. avgusta.

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"Rebalansom Budžeta Republike Srpske u 2026. godini je za isplatu penzija i poboljšanje materijalnog položaja najstarije populacije planirano ukupno 2.229.200.000 KM, što je više za 264,5 miliona KM u odnosu na sredstva isplaćena za ovu kategoriju stanovništva u prethodnoj godini", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Dva usklađivanja

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je u 2026. godini dva puta izvršila usklađivanje penzija, u januaru redovno i u julu vanredno, čime će povećanje u 2026. godini ukupno iznositi 10%.

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Na osnovu posljednje Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda, penzije se od avgusta mjeseca povećavaju za 3,55% u odnosu na obračun za juli mjesec.

"Vlada Republike Srpske će i ubuduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti", zaključuju u Ministarstvu.

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isplata penzije

Julska penzija

Penzija za jul

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