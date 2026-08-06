Divlje svinje prave haos u dijelu Srpske

Suša u Potkozarju i divlje svinje u selima pored Save uveliko su uništili kukuruz.

U Milavi kod Vrbaške mještani noću stražare u njivama kako bi od divljih svinja odbranili ovo žito, prijeko potrebno za stočnu hranu.

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Žarko Švraka, vlasnik farme sa 100 muznih krava, prinuđen je da ogradi veći dio od 210 dunuma kukuruza, koliko je posijao ove godine.

U sjetvu koja je najskuplja u posljednjih nekoliko decenija uložio je mnogo novca. Razočaran je zato što je šteta od divljih svinja svakog dana sve veća. Za "Nezavisne novine" kazao je:

"Ima desetak dana da su divlje svinje počele ulaziti u kukuruze. Nismo mi to odmah ni primijetili. Prvo su počele uništavati, lomiti stabljike i jesti kukuruz pored puta, u Milavi. To nam je bio znak da uđemo dublje u njivu, i ja i mnoge moje komšije. Tu smo imali šta vidjeti, velike površine su u potpunosti uništene".

Žarko Švraka, najveći farmer u Vrbaškoj, očajan je zato što se problem ponavlja svake godine, a rješenje niko ne nudi:

"Ovo je početak naših problema. Ne znam kako ćemo odbraniti kukuruz, šta da radimo. Ja od tada noću ne spavam, dežuram u polju i tjeram svinje. Nikoga se one ne plaše, ni ljudi ni pasa. Apelujem na lovce da preduzmu nešto, da organizuju hajku, akciju protjerivanja divljih svinja. Za nas, seljake i farmere, ovo je neodrživo".

Divlje svinje dolaze iz Hrvatske

Na području pored Save još ima dovoljno vlage u zemljištu. Kukuruz dobro napreduje, ali kada je očekivao rodnu godinu - nastali su problemi. Divlje svinje uglavnom koriste nizak vodostaj Save i prelaze iz Hrvatske.

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"Nije meni problem suša jer su parcele pored Save zadržale vlagu, ali nemam rješenje za divlje svinje kako ih otjerati i šta učiniti. Vidio sam tridesetak svinja u svojoj njivi. Posjedujem veliku farmu, od koje živi moja porodica. To nam je jedino zanimanje. Od ovog kukuruza pravim stočnu hranu. Ukoliko se ne odbranimo od divljih svinja koje nadiru u krdima, prelaze Savu iz Hrvatske i čine neprocjenjivu štetu, ne znam kako ćemo dalje. Šta raditi i čime se baviti? Ne znam šta drugo reći".

Švraka i njegove komšije na istom području imaju 500 dunuma pod kukuruzom. Za sve njih problem je isti. O tome naš sagovornik kaže:

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"Ovogodišnja sjetva je skupa, nikad skuplja. Nafta, hemijska sredstva, đubrivo... Sve je skupo i ako ne računam svoj rad. Potom nas je snašla suša i na kraju stigle divlje svinje. Meni ništa neće ostati. Ima njiva na kojima neće biti nijedan klip kukuruza za branje. To je poražavajuća situacija.“

Poljoprivrednici ograđuju njive

Dio njiva vlasnici su ogradili, ali ni to nije garancija da će kukuruz biti zaštićen, prenosi portal "Nezavisne".

"I ja sam ove sedmice ogradio nekoliko njiva. Pustiću struju i opet dežurati. Za to sam ove sedmice potrošio više od 4.000 maraka i opet nisam siguran da će biti efikasno. Najgore je kada svinje provale žicu pod naponom, uđu u njivu i ne smiju izaći. Svuda hoće, ali iz ograde neće. To je pomalo komično, ali za mene i moje komšije - tragično".

Na naše pitanje gdje je potpuno rješenje problema, Žarko Švraka jasno odgovara:

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"Rješenje je hajka jer ovo nije sporadičan slučaj nego pojava sa teškim posljedicama po nas poljoprivrednike. Očekuje da se uključe lokalna i republička vlast, možda će oni imati bolje rješenje. Uostalom, zato su i na vlasti da rade za narod i rješavaju ovakve situacije".

Tužbe

Ukoliko ne bude razumijevanja, odlučni su poljoprivrednici iz Vrbaške, angažovaćemo advokate i potegnuti tužbe.

"Tražićemo odštetu. Raspitaćemo se od koga, ali neko mora biti odgovoran", kazao nam je Žarko Švraka, revoltiran zbog neočekivanog problema i posljedica.