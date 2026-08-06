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Osumnjičeni za pomaganje u napada na Dabića ide na slobodu: Nikoliću predložen kućni pritvor

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Ognjen Matavulj
06.08.2026 10:43

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Aleksandar Nikolić, koji je uhapšen zbog sumnje da je pomagao u teškom ubistvu Davora Dabića, biće pušten da se brani sa slobode, saznaje ATV.

Nakon ispitivanja osumnjičenog Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu za Nikolića nije tražilo mjeru pritvora, već su predložene mjere zabrane u vidu kućnog pritvora. Predložene mjere podrazumijevaju zabranu napuštanja boravišta, oduzimanje putne isprave, zabranu putovanje, obavezno javljanje policiji...

”Prijedlog za određivanje mjera zabrane dostavljen je sudiji za prethodni postupak Okružnog suda u Istočnom Sarajevu”, navode u OJT Istočno Sarajevo.

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Napadač, koji je nosio kačket na glavi, prišao je i prema njemu ispalio osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem. Nakon toga je pobjegao i policija intezivno radi na njegovom identifikovanju. Dabić je pogođen hicem u glavu i petu i nakon ukazane pomoći u Bolnici ”Srbija” prevezen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je operisan.

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Aleksandar Nikolić

Davor Dabić

pokušaj ubistva

Kućni pritvor

Istočno Sarajevo

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