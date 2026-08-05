Републичко тужилаштво преузима случајеве пуцњаве из Источног Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ око осам часова МУП Републике Српске предао је ОЈТ власника кафића „Моцца“ Александра Николића. Николић се сумњичи да је помагао при тешком убиству у покушају, тако што је савјетовао нападача на Давора Дабића. А ко је пуцао на Дабића јавности још није познато.
„Имамо одређене видео-записе, имамо чак и фоторобота за лице које је треће пуцало на Дабић“, рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.
Други нападач, који је у недјељу навече пуцао на Косту Пандуревића, добро је познат, а пронађено је и возило из ког је пуцао.
„Ђорђе Ждрале нам је у бјекству, успјешно трагамо за њим. Надамо се да ћемо то брзо и успјешно да реализујемо“, рекао је директор полиције Републике Српске, Синиша Кострешевић.
Претпоставља се да су се оба нападача удаљила ка Кантону Сарајево, због чега је у истрагу интензивно укључен кантонални МУП.
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„Да се захвалимо КС и полицији и комесару на изузетној сарадњи. Иначе, а и у ова два предмета гдје су људи реаговали на сваки наш позив“, рекао је Кострешевић.
„Нама је јако стало да имамо добру сарадњу и са кантоналном и федералном полицијом. Јако нам је стало“, рекао је Будимир.
А већ сада је јасно да ће бити посла за све полицијске структуре. Двадесет година дуг сукоб кумова Ђорђа Ждрала и Дарка Елеза поново је кулминирао. Резултат су два тешка убиства у покушају на најпрометнијим улицама Источног Сарајева.
„Оно што ми морамо да урадимо је да све предузмемо да не би неко невин страдао. Ви сте видјели у случају пуцања на Косту Пандуревића да је у ауту са њим било двогодишње дијете. Када сам то чуо, ја сам био ван себе“, рекао је Будимир.
„Мјесто и вријеме њиховог обрачуна не може нико предвидјети и, нажалост, може се опет догодити. Али желим да истакнем да се може спријечити на начин да правосудне институције одраде свој дио посла“, рекао је начелник Полицијске управе Источно Сарајево, Бранимир Шеховац.
А имају шта процесуирати, каже начелник ПУ у овом граду. Неки предмети стоје у ладицама и по пет година, због чега Шеховац позива правосуђе да стави у приоритет њихово рјешавање.
„Од изласка из затвора лица Ђорђа Ждрала против истог су поднесена четири извјештаја о почињеном кривичном дјелу. За нека је ослобођен, за нека је изречена новчана казна, а за нека још није покренут поступак иако су почињена 2024. године, и ово посљедње због ког се налази у бјекству“, рекао је Шеховац.
Против Дарка Елеза и још неких лица поднесен је извјештај Тужилаштву БиХ од стране Управе за тешки и организовани криминалитет још 2022. године и нема никаквог епилога.
Осим тога, и Коста Пандуревић био је осумњичен за убиство у покушају. Давор Дабић још увијек је осумњичен за производњу и промет дрога. За исто дјело био је осумњичен и Бранислав Јањић, који је подлегао након пуцњаве на Врацама у априлу ове године. У тој пуцњави је учествовао и Пандуревић.
„Ми смо већ направили посебан оперативни тим који ће се бавити овим сукобом ових организованих криминалних група на челу са Елезом и Ждралом“, рекао је Будимир.
„Док год су та лица била у затвору имали смо веома повољно стање безбједности“, рекао је Кострешевић.
Питали смо Тужилаштво БиХ шта ради по овом питању. Кратко су одговорили:
„Наведене особе су након проведених поступака у Тужилаштву и Суду БиХ правоснажно осуђене на 15 и 20 година затвора. Тужилаштво БиХ не може давати информације о предметима који су у фази претходног кривичног поступка“.
Састанку је присуствовао и градоначелник Источног Сарајева. Дао је подршку МУП-у и позвао грађане да остану смирени.
„Безбједност грађана је на првом мјесту. Очување живота, затим очување материјалних добара, и нормално функционисање свега што се дешава у локалној заједници“, казао је Љубиша Ћосић.
Подсјећамо, Дарко Елез је осуђен на 15 година затвора након признања кривице у предмету „Лутка“, а Ждрале на 20 година затвора због убиства Љубише Савића Маузера. Обојица су одслужили казне и на слободи су, тј. Ждрале је у бјекству.
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