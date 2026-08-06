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Presječeni kablovi, dio Banjaluke ostao bez struje

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 09:56

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Foto: Pexels

Dijelovi nekoliko banjalučkih naselja jutros su u 8.42 časova ostali bez električne energije zbog kvara na podzemnom kablu koji su prouzrokovala treća lica, potvrdili su iz preduzeća “Elektrokrajina”.

"Podzemni srednjenaponski kabl je presječen od strane građevinskog preduzeća koje izvodi radove na infrastrukturi kod ulaza u Univerzitetski kampus", pojasnili su oni za "Glas Srpske".

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Bez napona su, kako kažu, ostale dvije ćelije 110 kilovata trafostanice "Banjaluka 2" sa kojih se napajaju dijelovi naselja Centar, Nova varoš i Borik, te lokacije Kampusa i naselja "Park".

Prema njihovim riječima, terenske ekipe "Elektrokrajine" rade na sanaciji kvara i ponovnoj uspostavi urednog napajanja električnom energijom svih korisnika.

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Tagovi :

Banjaluka

Struja

električna energija

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