Poznati trgovinski lanac zatvara 50 prodavnica

Njemački trgovinski lanac Mek Gajc u Njemačkoj suočava se sa velikim preokretom.

U okviru stečajnog postupka očekuje se zatvaranje oko 50 prodavnica – nekoliko radnika već je ostalo bez posla, pišu njemački mediji.

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Stečajni diskontni lanac proizvoda za kuću Mek Gajc trebalo bi da zatvori nekoliko desetina prodavnica.

"Na osnovu trenutne situacije, kompanija procjenjuje da će morati da zatvori oko 50 prodavnica", saopštila je kompanija u ponedjeljak, 3. avgusta.

Još nije poznato koje će poslovnice biti pogođene.

"Trenutno se pretpostavlja da će najkasnije do jeseni 2026. biti poznato kako će izgledati buduća mreža prodavnica", dodali su.

Otvoren postupak samouprave

Mek Gajc je još u maju podnio zahtjev za insolventnost Sudu u Haleu na Zali. Kako je bilo planirano, postupak samouprave otvoren je 1. avgusta. Sud je za stečajnog upravnika imenovao stručnjaka za restrukturiranje Lukasa Fletera. On je sada, u ime suda, zadužen za nadzor postupka samouprave u interesu povjerilaca.

Dio radnika otpušten

Od podnošenja zahtjeva za stečajni postupak, Mek Gajc je već otpustio 66 radnika.

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Ekonomsko okruženje je "izazovno, a restrukturiranje podrazumijeva značajne poteškoće", objasnila je kompanija.

Zbog toga je, od podnošenja zahtjeva za stečaj, Mek Gajc već otpustio 66 zaposlenih iz sektora prodaje, logistike i servisnih centara kompanije Mek Gajc Handelsgeselšaft, kao i pet zaposlenih u kompaniji MTH Ritejl Servises.

Prema sopstvenim podacima, Mek Gajc trenutno zapošljava 1.175 ljudi i ima oko 183 prodavnice širom zemlje. Kompanija će od sada sama nastaviti da isplaćuje plate zaposlenima, pošto je istekao period isplate naknade u okviru postupka za stečaj.