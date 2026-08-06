Huso iz BiH trebao biti deportovan, a prima 7300 evra socijale

Slučaj Huse B., državljanina Bosne i Hercegovine, koji prima 7.300 evra pomoći uprkos naredbi o deportaciji od prije 17 godina, izazvao je novi talas provjera i kritika.

Zašto grad Keln nije prihvatio pomoć pri pribavljanju zamjenskih putnih isprava za osobe koje su obavezne da napuste zemlju? Ovo pitanje su pokrenuli novinari lista "Kelner štad-ancajger", ali ono i dalje ostaje otvoreno. Kelnski gradonačelnik Burmester (SPD) u međuvremenu je najavio da će slučaj biti ispitan te da će se krenuti sa provjerama.

A čitav slijed događaja pokrenuo je slučaj Huse B., koji već 17 godina nema zamjenske dokumente kojima bi trebalo da bude deportovan u BiH.

Centralna služba za strance u Koesfeldu nadležna je u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji za pribavljanje zamjenskih putnih isprava. One su često potrebne kako bi se osobe obavezne na povratak mogle vratiti u svoje matične zemlje. Prema istraživanjima "Kelner štad-ancajgera", ta služba je još 2024. godine ponudila gradu Kelnu da pribavi zamjenske isprave za osobe iz šest zemalja Zapadnog Balkana. Grad tu ponudu, međutim, navodno nije prihvatio.

Na listi više od 500 ljudi

U centru pažnje nalazi se lista sa oko 500 ljudi. Oni su, između ostalog, zbog nedostatka ličnih dokumenata bili tolerisani, baš kao i Huso B. Navodno je kelnska služba za strance umjesto deportacije išla na to da ovim ljudima pomogne da dugoročno ostanu.

Slučaj porodice iz BiH izazvao raspravu

Posebno je u fokusu upravo pomenuti slučaj porodice Huse B. Prema navodima, ovaj 41-godišnji muškarac zajedno sa suprugom i osmoro djece već 17 godina ima obavezu da napusti zemlju. Huso B. je više puta bio krivično prijavljivan. Ali, umjesto da se pribave zamjenske putne isprave, porodici su dozvole za boravak (tzv. "Duldung") stalno produžavane, između ostalog iz porodičnih razloga. Porodica navodno mjesečno prima oko 7.300 evra socijalnih davanja.

Na upit RTL Vesta, grad Keln je saopštio da gradonačelnik Burmester (SPD) želi da ispita navode u vezi sa listom iz Koesfelda, te nisu dali konkretan odgovor,.