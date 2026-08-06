Horoskop za 6. avgust: Jedan znak vraća bivšu ljubav, a drugom prijeti sukob

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak, 6. avgust. Saznajte šta vas očekuje na polju ljubavi, posla i zdravlja, uz savjet za svaki horoskopski znak.

Četvrtak donosi nešto mirniju energiju, ali i dalje smo pod uticajem toplotnog talasa koji iscrpljuje organizam i utiče na raspoloženje. Dok će neki znakovi zablistati u ljubavi, drugi će morati da pokažu više strpljenja na poslu. Pročitajte šta vam zvijezde predviđaju za 6. avgust.

Ovan

Ljubav: Partner bi mogao biti osjetljiviji nego inače, pa birajte riječi pažljivije. Slobodni Ovnovi mogli bi neočekivano obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Posao: Iako imate mnogo energije, vrućina će usporiti tempo rada. Ne donosite važne odluke ako ste pod pritiskom.

Zdravlje: Mogući su umor i glavobolja zbog visokih temperatura. Unosite dovoljno tečnosti i izbjegavajte boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

Savjet: Ne trošite energiju na rasprave koje ništa neće promijeniti.

Bik

Ljubav: Miran razgovor riješiće nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni Bikovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja.

Posao: Fokusirani ste na finansije i tražite način da povećate prihode. Dan je dobar za planiranje, ali ne i za rizične poteze.

Zdravlje: Organizam traži više odmora nego inače. Izbjegavajte tešku hranu i alkohol.

Savjet: Slušajte svoje tijelo, ono vam jasno govori kada je dosta.

Blizanci

Ljubav: Flert će vam prijati, ali neko bi mogao pogrešno protumačiti vaše namjere. Zauzeti bi trebalo da pokažu više strpljenja.

Posao: Telefoni, poruke i sastanci smjenjivaće se bez predaha. Dobra organizacija biće ključ uspjeha.

Zdravlje: Moguća je iscrpljenost zbog manjka sna i velikih vrućina. Pronađite vrijeme za kratku pauzu.

Savjet: Ne pokušavajte sve završiti u jednom danu.

Rak

Ljubav: Emocije će biti naglašene, ali nemojte donositi zaključke bez razgovora. Slobodnima se smiješi zanimljiv susret u večernjim satima.

Posao: Intuicija će vas odvesti do dobrog rješenja problema. Ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz takta.

Zdravlje: Osjetljivost na sparinu biće izraženija nego inače. Rashlađivanje i lagana ishrana pomoći će vam da sačuvate energiju.

Savjet: Ne preuzimajte tuđe brige na svoja leđa.

Lav

Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Partner će od vas očekivati više vremena i pažnje.

Posao: Imate priliku da se istaknete pred važnim ljudima. Ipak, ne dozvolite da vas ego odvede u sukob.

Zdravlje: Visoke temperature mogu izazvati pad koncentracije. Odmorite se čim osjetite umor.

Savjet: Nekada je tišina snažnija od posljednje riječi.

Djevica

Ljubav: Sitnice će vam danas mnogo značiti. Iskren razgovor može ojačati odnos.

Posao: Završavate obaveze koje drugi odlažu. Vaša pedantnost biće primijećena.

Zdravlje: Pazite na hidrataciju i izbjegavajte predug boravak u klimatizovanim prostorijama.

Savjet: Ne tražite savršenstvo tamo gdje je dovoljno da bude dobro.

Vaga

Ljubav: Romantična atmosfera mogla bi uljepšati dan. Slobodne Vage bi mogle dobiti neočekivanu poruku.

Posao: Saradnja sa kolegama donosi bolje rezultate od samostalnog rada. Diplomatski pristup rješava nesuglasice.

Zdravlje: Umor će biti prolazan ako sebi priuštite dovoljno sna.

Savjet: Danas birajte mir umjesto dokazivanja.

Škorpija

Ljubav: Ljubomora bi mogla pokvariti lijep dan ako joj date previše prostora. Vjerujte činjenicama, a ne pretpostavkama.

Posao: Moguća je važna informacija koja mijenja planove. Budite spremni da brzo reagujete.

Zdravlje: Visoke temperature iscrpljuju vas više nego što mislite. Ne preskačite obroke.

Savjet: Ponekad je najbolji odgovor – sačekati.

Strijelac

Ljubav: Želja za avanturom mogla bi vas odvesti na zanimljivo mjesto ili do zanimljive osobe. Partner će podržati vašu inicijativu.

Posao: Kreativne ideje donose prednost, ali ih nemojte ostaviti samo na riječima.

Zdravlje: Pripazite na dehidraciju tokom boravka napolju.

Savjet: Iskoristite dan za nešto što vas iskreno raduje.

Jarac

Ljubav: Posvetite više pažnje partnerovim osjećanjima nego obavezama. Slobodni Jarčevi mogli bi obnoviti staro poznanstvo.

Posao: Strpljenje će vam se isplatiti. Ne prihvatajte dodatne obaveze ako već osjećate umor.

Zdravlje: Leđa i mišići mogu biti osjetljiviji zbog napetosti.

Savjet: Nije slabost zatražiti pomoć.

Vodolija

Ljubav: Neočekivan razgovor mogao bi promijeniti vaš pogled na jednu osobu. Budite otvoreni za iznenađenja.

Posao: Dan je povoljan za nove ideje i planove. Ne dozvolite da vas sitni problemi uspore.

Zdravlje: Vrućina može izazvati pad energije u popodnevnim časovima.

Savjet: Napravite pauzu prije nego što nastavite dalje.

Ribe

Ljubav: Intuicija vas neće prevariti, ali ne donosite zaključke bez dokaza. Veče donosi više nježnosti i mira.

Posao: Završavate ono što ste dugo odlagali. Moguć je razgovor o novoj poslovnoj prilici.

Zdravlje: Izbjegavajte fizičke napore tokom najtoplijeg dijela dana.

Savjet: Danas sebi budite jednako važni kao i drugima, prenosi Mondo.