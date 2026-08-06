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Liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 07:21

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Храм Пребиловци годишњица
Foto: ATV

Danas, na praznik Svetih Prebilovačkih i Donjehercegovačkih mučenika, biće služena sveta arhijerejska liturgija u Hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.

Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine.

Većinu žrtava, žena djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Po imenu i prezimenu, mučenički je stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima, u jami Golubinki, život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta.

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Prebilovci

Zločin nad Srbima

NDH

genocid u NDH

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