Liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima

Autor:ATV redakcija
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Danas, na praznik Svetih Prebilovačkih i Donjehercegovačkih mučenika, biće služena sveta arhijerejska liturgija u Hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine.
Većinu žrtava, žena djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu Golubinka u Šurmancima. Po imenu i prezimenu, mučenički je stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima, u jami Golubinki, život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta.
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