Otac namamio pedofila u kuću, pa ga upucao: Detalji drame koja trese Ameriku

Protiv muškarca iz Ohaja podignuta je optužnica po više tačaka za teška krivična djela zbog optužbi da je silovao jedanaestogodišnju djevojčicu. Njega je prethodno upucao otac žrtve koji ga je namamio u kuću.

Dijego Montoja Gonzalez (20) optužen je po pet tačaka za podvođenje i izradu seksualno orijentisanog materijala koji uključuje maloljetnike, dvije tačke za silovanje i jednu tačku za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti, navodi se u sudskim spisima, prenosi magazin Pipl.

On se izjasnio da nije kriv na saslušanju pred Okružnim sudom Okruga Frenklin, prenio je portal VBNS.

Slučaj je otkriven 15. jula nakon što se majka djevojčice obratila nadležnim organima kada je u telefonu svoje ćerke pronašla video-snimak koji je ukazivao na seksualni kontakt, prenio je ovaj medij pozivajući se na tužilaštvo.

Sljedećeg dana, otac djevojčice je navodno namamio Montoju Gonzaleza u njihovu kuću predstavljajući se kao njegova ćerka na TikToku, saopštilo je tužilaštvo, a prenosi medij.

Prema navodima medija koji se poziva na krivičnu prijavu, otac djevojčice je tvrdio da je planirao da pretuče Montoju Gonzaleza, a zatim da pozove policiju, ali je povjerovao da je vidio kako 20-godišnjak poseže za oružjem, što ga je navelo da otvori vatru. Montoja Gonzalez je navodno pogođen sa dva hica tokom ovog incidenta, navodi VBNS.

Komšinica je za VSIKSS izjavila da nije mogla da vjeruje šta se dogodilo.

"Mogu da razumijem zašto je krenuo na njega", rekla je ona, prenosi medij. "Ne kažem da je to ispravno, ali barem ima nekog smisla. Nije to bilo urađeno bez ikakvog razloga."

Montoja Gonzalezu je određena kaucija od 70.000 dolara, pokazuju sudski spisi; za sada nije poznato da li je pušten na slobodu, prenosi Telegraf.rs.