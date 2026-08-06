Petronijević: Malog Slobodana ponovo ubijaju

Elfeta Veseli izvršila je jedno od najbrutalnijih ubistava, masakrirajući dječaka Slobodana Stojanovića, a dopuštanjem da slobodno šeta van zatvora u Tuzli, dok izdržava ionako malu kaznu, žrtva se ponovo ubija, izjavio je advokat Goran Petronijević.

Petronijević je rekao da ovakav tretman Veselijeve predstavlja diskriminaciju žrtve, što je jedna od najtežih diskriminacija koja se može desiti.

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"Diskriminacija okrivljenog u krivičnom postupku, pa i osuđenog lica na izdržavanju kazne, nešto je što ne bi trebalo da se događa, ali je mnogo blaže od diskriminacija žrtve. U ovom slučaju se Slobodan faktički ponovo ubija", naveo je Petronijević.

On je podsjetio na to da je ubistvo 12-godišnjeg Slobodana, koji se iz zbjega vratio da oslobodi svog psa, jedno od najbrutalnijih ubistava izvršenih tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Petronijević kaže da ovaj zločin ostaje jedan od teških zločina počinjen nad djetetom, navodeći da je to nezabilježeno, ali da zatvorske vlasti u Tuzli Veselijevu tretiraju kao običnog zatvorenika.

"Ne može se isključiti da su te pogodnosti koje se njoj čine u vezi sa sredinom u kojoj ona izdržava kaznu, okruženjem u kojem se, ako ne otvoreno, onda prećutno, odobrava taj zločin koji je ona počinila", izjavio je Petronijević za Srnu.

On je istakao da nema zabilježenih slučajeva da su Srbi, koji su osuđeni za teške zločine, ali ni izbliza kao što je ovaj, dobili bilo kakve zatvorske pogodnosti.

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"Naprotiv, u najbrutalnijim uslovima su izdržavali zatvorske kazne, a i dan danas ih je puna i Foča, ali i zatvori širom Evrope", naveo je Petronijević.

Elfeta Veseli, ubica dvanaestogodišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića, vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je Srni iz KPZ-a Tuzla.

Veselijeva Elfeta Veseli bila je osuđena pred Sudom BiH na deset godina zatvora, a Apelaciono odjeljenje istog suda preinačilo je tu kaznu na 13 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Ona je u pritvoru od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine.