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Коло среће се окреће: За ове 3 знака од 20. августа стиже велики новац

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 21:48

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Фото: Pexels/Jakub Zerdzicki

Паре крећу да се гомилају и множе тамо гдје је годинама била суша. За три хороскопска знака од 20. августа почиње период када постају прави магнет за новац.

Судбина је подвукла црту, а вријеме стезања каиша иде у историју. Оно што је живот дуговао претходних мјесеци, од 20. августа враћа се у великом таласу. Стари дугови се гасе, а рачуни пуне јер долази вријеме да се стрпљење наплати до посљедњег марка.

Лав коначно узима оно што му припада

Код Лавова се ситуација окреће у посљедњи час, баш када су помислили да од новца нема ништа. Од 20. августа они који су остали дужни сами куцају на врата да врате позајмљено. Више никога не морају јурити за оно што им припада.

Пристиже сума која брише старе обавезе и прави залиху за све што је дуго планирано. Паре почињу да се гомилају и множе са страна које су давно прежаљене, довољно да се коначно престане са бројањем сваке марке.

Водолије престају да раде за џабе и наплаћују све

Водолијама је преко главе људи који их хвале само да би им увалили још посла за исту плату. Од 20. августа судбина престаје да дијели празна обећања и почиње да исплаћује конкретан кеш.

Наплата стиже кроз нови уговор или изненадну прилику која се не одбија. Цифре коначно одговарају труду, па ће имати довољно да промијене животни стандард и одахну. Рачун се пуни јер су пресјекли и престали да буду скромни док се други гурају у први план.

Стријелчеви улазе у период гдје се сваки труд претвара у злато

Стријелчеви су годинама вукли за друге и помагали свима и кад сами нису имали. Сада се тај круг окреће у њихову корист. Послије 20. августа новац стиже у таласима јер се отварају путеви који су годинама били под кључем.

Најприје се враћа оно што се дугује одавно, а онда се отвара пут за озбиљан новац кроз породични посао или имовину. Ради се о новцу који враћа контролу над животом и чини да више ни од кога не зависе.

Важан савјет: Паре воле тишину

Прва ствар коју треба урадити јесте да се затворе стари кредити или дугови. Тек када се то ријеши, осјетиће се права моћ овог периода. Савјет за све знаке јесте да не журе са хвалисањем, јер новац највише воли тишину, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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