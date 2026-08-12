Почеле припреме за евакуацију код Херцег Новог: Ватра гута све пред собом

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је на неприступачном терену изнад Жагера у Херцег Новом, гдје гори ниско растиње, а јак вјетар додатно разбуктава ватру и отежава интервенцију.
Пожар се шири подручјем којим пролази далековод, а ватра се приближила кућама и цркви. Бијела и Баошићи тренутно су без напајања електричном енергијом и водом, а на терену су двије екипе ватрогасаца.
Република Српска
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Према информацијама дописника РТЦГ, због опасности по стамбене објекте у току је припрема за евакуацију становништва. Полиција помаже мјештанима, потврђено је из Службе заштите и спашавања.
Велики пожар избио је на брду изнад Дјечијег дома, на подручју Жагера, потврђено је Порталу РТЦГ из мјесне заједнице. Ватру додатно разбуктава вјетар, док неприступачан терен отежава интервенцију екипа које су упућене на лице мјеста.
Командир Службе заштите и спашавања, Златко Ћировић, казао је да је у једном тренутку било угрожено око 50 кућа. Нагласио је да су на терену све расположиве екипе, помоћ пружају авиони МУП-а, као и добровољци из Пераста и Луштице, те служба из Котора.
Бијела и Баошићи тренутно су без напајања електричном енергијом због пожара који се шири неприступачним тереном на том подручју. Ватра захвата ниско растиње, а гашење додатно отежава јака бура.
Из Министарства унутрашњих послова наводе да су на лицу мјеста ангажована су сва расположива возила и људство Службе заштите и спашавања Херцег Нови, која предузима активности на локализацији и гашењу пожара.
"На мјесто пожара упућена су два авиона Министарства унутрашњих послова - Директората за заштиту и спашавање, Аир Трацтор АТ-802 и Антонов АН-32П ради пружања ваздушне подршке у гашењу пожара", пише у саопштењу.
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Директорат за заштиту и спашавање, путем Оперативно-комуникационог центра 112, упутио је позив службама заштите и спашавања Котор и Тиват, као и, како се наводи, добровољним ватрогасним друштвима Пераст, Бијела и Тиват, ради додатног ангажовања снага и средстава.
Према информацијама, Управа полиције ангажована је на обезбјеђивању несметаног пролаза за ватрогасна возила, као и на другим пословима пружања асистенције, са циљем омогућавања што ефикаснијег и хитнијег одговора на насталу ситуацију.
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