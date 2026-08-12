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Саобраћајка у Залужанима, има повријеђених

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 22:14

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удес Залужани
Фото: АТВ

У бањалучком насељу Залужани, у близини Нешковић пумпе, вечерас се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали аутомобил и мотоцикл, сазнаје АТВ.

На мјесто несреће брзо су стигле екипе Хитне помоћи и полицијске патроле.

Према сазнањима АТВ-а, у судару су повријеђене најмање двије особе, којима дежурно медицинско особље на лицу мјеста пружа прву помоћ.

удес Залужани
удес Залужани

Због обављања полицијског увиђаја и обезбјеђивања мјеста несреће, саобраћај се на овој деоници пута одвија успорено, уз повремене застоје.

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Тагови :

удес

Саобраћајна незгода

Залужани

повријеђени

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