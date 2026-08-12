Саобраћајка у Залужанима, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Залужани, у близини Нешковић пумпе, вечерас се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали аутомобил и мотоцикл, сазнаје АТВ.
На мјесто несреће брзо су стигле екипе Хитне помоћи и полицијске патроле.
Према сазнањима АТВ-а, у судару су повријеђене најмање двије особе, којима дежурно медицинско особље на лицу мјеста пружа прву помоћ.
Због обављања полицијског увиђаја и обезбјеђивања мјеста несреће, саобраћај се на овој деоници пута одвија успорено, уз повремене застоје.
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