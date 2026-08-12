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Bukti požar u Jajcu, gašenje otežano zbog opasnosti od mina

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 17:12

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Požar na području opštine Jajce zahvatio je sedam hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minski sumnjive površine.

Požar na lokalitetu Fratarski gaj, u blizini naselja Mile i Vrbica izbio je 6. avgusta i u međuvremenu se, uprkos naporima vatrogasaca, šumskog preduzeća i lokalnog stanovništva, proširio na sedam hektara šume, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

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Opština Jajce juče je od Oružanih snaga BiH zatražila pomoć u gašenju iz vazduha, ali je nakon helikopterskog izviđanja područja zahvaćenog vatrom dobijen odgovor da to nije moguće zbog opasnosti od minski sumnjivih površina u neposrednoj blizini.

Vatrogasci, zaposleni u šumskom preduzeću i lokalno stanovništvo nastavljaju sa gašenjem požara i sprečavanjem njegovog širenja.

(Srna)

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Jajce

požar

Vatrogasci

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