Bukti požar u Jajcu, gašenje otežano zbog opasnosti od mina

Požar na području opštine Jajce zahvatio je sedam hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minski sumnjive površine.

Požar na lokalitetu Fratarski gaj, u blizini naselja Mile i Vrbica izbio je 6. avgusta i u međuvremenu se, uprkos naporima vatrogasaca, šumskog preduzeća i lokalnog stanovništva, proširio na sedam hektara šume, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

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Opština Jajce juče je od Oružanih snaga BiH zatražila pomoć u gašenju iz vazduha, ali je nakon helikopterskog izviđanja područja zahvaćenog vatrom dobijen odgovor da to nije moguće zbog opasnosti od minski sumnjivih površina u neposrednoj blizini.

Vatrogasci, zaposleni u šumskom preduzeću i lokalno stanovništvo nastavljaju sa gašenjem požara i sprečavanjem njegovog širenja.

(Srna)