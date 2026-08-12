Bukti požar u Jajcu, gašenje otežano zbog opasnosti od mina

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar na području opštine Jajce zahvatio je sedam hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minski sumnjive površine.
Požar na lokalitetu Fratarski gaj, u blizini naselja Mile i Vrbica izbio je 6. avgusta i u međuvremenu se, uprkos naporima vatrogasaca, šumskog preduzeća i lokalnog stanovništva, proširio na sedam hektara šume, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.
Hronika
U sudaru poginuo vozač automobila: Tri osobe povrijeđene
Opština Jajce juče je od Oružanih snaga BiH zatražila pomoć u gašenju iz vazduha, ali je nakon helikopterskog izviđanja područja zahvaćenog vatrom dobijen odgovor da to nije moguće zbog opasnosti od minski sumnjivih površina u neposrednoj blizini.
Vatrogasci, zaposleni u šumskom preduzeću i lokalno stanovništvo nastavljaju sa gašenjem požara i sprečavanjem njegovog širenja.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 d1
Gradovi i opštine
1 d0
Region
1 d0
Svijet
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
19
30
19
19
19
14
19
10
19
05
Trenutno na programu