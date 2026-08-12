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Grad Konjic zatražio međunarodnu pomoć: Ući tu sa zemaljskim snagama ravno je samoubistvu

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 12:48

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Град Коњиц затражио међународну помоћ: Ући ту са земаљским снагама равно је самоубиству
Foto: Facebook/Nermina Alihodžić

Grad Konjic uputio je zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji već nekoliko dana bjesni na području iznad sela Kanjina i širi se prema Brđanima, javlja Novi Konjic.

Zbog intenziteta požara i izuzetno zahtjevnih uvjeta na terenu, postojeći kapaciteti angažovanih službi nisu dovoljni za njegovo potpuno stavljanje pod kontrolu.

Požar je, kako je juče rečeno, ponovo izmakao kontroli i širio se prema Džepskoj planini, a zbog nepristupačnog terena i vatre koja je zahvatila borovu šumu mogućnosti d‌jelovanja vatrogasaca sa zemlje veoma su ograničene.

Teška situacija na terenu

Nedim Makan, komandir Vatrogasne stanice u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Konjica, upozorio je juče da bi se požar mogao širiti i prema Kantonu Sarajevo, odnosno Ilidži.

"Ovd‌je su potrebne vazdušne snage da požar primire, da bismo mi mogli na neki način ući zemaljskim snagama. Ovd‌je trenutno gori borova šuma. To je visoki požar i tu ući sa zemaljskim snagama ravno je samoubistvu - istakao je juče Makan.

Na požarištu su kontinuirano angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, civilna zaštita i druge raspoložive snage, koje ulažu maksimalne napore kako bi spriječile daljnje širenje vatrene stihije.

U gašenju požara učestvuju i helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Er traktori kojima raspolaže Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i helikopter Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Helikopter Oružanih snaga BiH je juče tokom dana imao više preleta te je nastavio d‌jelovanje na požarištu i u večernjim satima.

Situaciju dodatno otežavaju visoke temperature, jak vjetar, nepristupačan teren i intenzitet požara, zbog čega je gašenje na pojedinim dijelovima izrazito otežano.

Požar se trenutno širi prema području Brđana, zbog čega su sve raspoložive snage i dalje na terenu.

(Novi Konjic)

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Tagovi :

Konjic

požar

Pomoć

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