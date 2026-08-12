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Novi objekat dječijeg vrtića Palčić u završnoj fazi

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Autor:

Biljana Stokić
12.08.2026 19:15

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Вртић Палчић у Теслићу
Foto: ATV

Dugim listama čekanja u teslićkom vrtiću bliži se kraj. Na novom objektu završeni su vanjski radovi. Sada slijedi unutrašnje uređenje.

Mjesta će biti za šest vrtićkih grupa, odnosno za 150 mališana. Za roditelje koji godinama čekaju na mjesto više, to će biti veliko olakšanje.

"Dobro je što će se izgraditi novi vrtić. Da mogu roditelji upisati djecu. Imaće bolje uslove, veći kapacitet", rekao je roditelj Nikola Rašić.

"Čekamo dolazak namještaja i to bi trebalo u naredni desetak dana da bude gotovo", kazao je direktor Dječijeg vrtića Palčić Teslić Slavica Simaković.

Da radovi napreduju planiranom dinamikom, uvjerili se rukovodstvo Republike i grada. Ako sve bude teklo planiranom dinamikom, novi vrtić trebalo bi da bude spreman do sredine septembra.

"Očekujemo da u narednoj školskoj godini djeca krenu. Da ne bude nikakvih špekulacija, gradonačelnik je imamo zdravstveni problem u porodici, kontaktirali smo ga, on je aromo unuka da transportuje prema Banjaluci", istakao je zamjenik gradonačelnika Teslića Milovan Stanković.

Izgradnja vrtića jedan je od zajedničkih projekata republičke i gradske vlasti. Vlada Republike Srpske obezbijedila je oko milion maraka, dok je grad Teslić izdvojio oko pola miliona.

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Vrtić Palčić

Teslić

Savo Minić

Republika Srpska

izgradnja vrtića

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