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Minić u obilasku radova na stadionu FK Proleter

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 16:01

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је радове на стадиону Фудбалског клуба "Пролетер" у Теслићу.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obišao je radove na stadionu Fudbalskog kluba "Proleter" u Tesliću.

Minić je ranije obišao novi objekat vrtića "Palčić".

Ranije je u Gradskoj upravi Teslić održan sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske sa rukovodstvom grada, na kojem će biti riječi o tekućim projektima koji se realizuju na području ove lokalne zajednice i budućim planovima.

Takođe, Minić je posjetio Hram Presvete Trojice u Tesliću.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

FK Proleter

Teslić

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