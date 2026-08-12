Minić u obilasku radova na stadionu FK Proleter

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obišao je radove na stadionu Fudbalskog kluba "Proleter" u Tesliću.
Minić je ranije obišao novi objekat vrtića "Palčić".
Ranije je u Gradskoj upravi Teslić održan sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske sa rukovodstvom grada, na kojem će biti riječi o tekućim projektima koji se realizuju na području ove lokalne zajednice i budućim planovima.
Takođe, Minić je posjetio Hram Presvete Trojice u Tesliću.
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