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NATO smanjuje vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 20:03

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Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

NATO je počeo praktično smanjenje vojnog prisustva na Kosovu i Metohiji, saopštila je portparol Alijanse Alison Hart.

Hartova je navela da se promjene tiču mirovne misije /Kfor/ i da "poboljašana bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji" omogućava promjene u veličini i konfiguraciji snaga, ali da proces može biti preokrenut ukoliko se situacija pogorša.

"Počeli smo proces izmjene našeg vojnog prisustva u tijesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama", dodala je Hartova.

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NATO je u junu objavio namjeru da postepeno prilagođava veličinu i strukturu Kfora tokom godine.

Kfor je u proljeće brojao približno 4.600 vojnika iz 31 članice NATO-a i partnerskih zemalja. Misija djeluje na Kosovu od juna 1999. godine, na osnovu Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

(Srna)

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KFOR

NATO

Kosovo i Metohija

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