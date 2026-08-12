NATO smanjuje vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji

Autor:ATV redakcija
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NATO je počeo praktično smanjenje vojnog prisustva na Kosovu i Metohiji, saopštila je portparol Alijanse Alison Hart.
Hartova je navela da se promjene tiču mirovne misije /Kfor/ i da "poboljašana bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji" omogućava promjene u veličini i konfiguraciji snaga, ali da proces može biti preokrenut ukoliko se situacija pogorša.
"Počeli smo proces izmjene našeg vojnog prisustva u tijesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama", dodala je Hartova.
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NATO je u junu objavio namjeru da postepeno prilagođava veličinu i strukturu Kfora tokom godine.
Kfor je u proljeće brojao približno 4.600 vojnika iz 31 članice NATO-a i partnerskih zemalja. Misija djeluje na Kosovu od juna 1999. godine, na osnovu Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN.
(Srna)
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