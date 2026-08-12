Logo

Buknuo veliki požar na farmi, gori hiljade tona slame i sijena

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 16:10

Komentari:

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Veliki požar buknuo je na farmi "Knez Agrar" u Batajnici, a pola hektara površine gori sijeno i slama.

Do požara je, kako saznaje Telegraf.rs, došlo oko 12.30 sati.

Na lice mjesta izašlo je pet vatrogasnih vozila sa 11 vatrogasaca i to iz Batajnice, Zemuna, Novog Beoragada, Voždovca i Obrenovca.

илу-грмљавина-29052026

Društvo

Bliži se kraj paklenim vrućinama: Spremite se za pljuskove i grmljavinu

Prema prvim informacijama ustanovljeno je da gori pet senara, a u svakoj od njih nalazi se po 1.000 bala sijena, što je dovelo do toga da se vatra brzo razbukti.

Vatrom je zahvaćena površina skoro 5.000 kvadratnih metara na kojoj se nalazi 2.000 tona slame i više od 1.000 tona sijena.

U toku je intervencija vatrogasaca na terenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Vatrogasci

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Srbija

Tzv. kosovska policija osim Raškovića pretukla još sedam Srba

1 d

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Srbija

Vrbovali maloljetnicu i primoravali je na prostituciju

1 d

0
Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција

Srbija

Srbin koga je pretukla tzv. kosovska policija u šok sobi

1 d

0
Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду

Srbija

Tzv. kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića: Vezali ga za drvo i tukli crijevom za vodu

1 d

0

  • Najnovije

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima