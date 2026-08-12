Buknuo veliki požar na farmi, gori hiljade tona slame i sijena

Veliki požar buknuo je na farmi "Knez Agrar" u Batajnici, a pola hektara površine gori sijeno i slama.

Do požara je, kako saznaje Telegraf.rs, došlo oko 12.30 sati.

Na lice mjesta izašlo je pet vatrogasnih vozila sa 11 vatrogasaca i to iz Batajnice, Zemuna, Novog Beoragada, Voždovca i Obrenovca.

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Prema prvim informacijama ustanovljeno je da gori pet senara, a u svakoj od njih nalazi se po 1.000 bala sijena, što je dovelo do toga da se vatra brzo razbukti.

Vatrom je zahvaćena površina skoro 5.000 kvadratnih metara na kojoj se nalazi 2.000 tona slame i više od 1.000 tona sijena.

U toku je intervencija vatrogasaca na terenu.