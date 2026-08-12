Мађарска покушава да спаси нуклерану електрану: Подиже се водостај Дунава

Аутор:АТВ редакција
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Власти Мађарске почеће ове седмице да предузимају кораке за подизање водостаја Дунава како би се обезбиједио наставак рада једине нуклеарне електране у земљи, изјавио је премијер Петер Мађар.
Мађар је у видео-снимку на "Фејсбуку" најавио да ће сутра почети да граде ниску бетонску или камену конструкцију у кориту ријеке да би успориле струју и подигле ниво воде узводно.
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Осим тога, двије барже од 80 метара биће транспортоване на локацију у близини атомске централе "Пакш" и могу бити потопљене да би се Дунав подигао за додатних 20 центиметара.
Одлука о томе да ли ће бити потопљене биће донесена у петак, рекао је Мађар.
Упорна суша и узастопни екстремни топлотни таласи посљедњих мјесеци оборили су водостај једне од највећих европских ријека и довели мађарску електрану "Пакш" на ивицу гашења први пут у њеној историји у посљедње 44 године.
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Постројење, које је саградио Совјетски Савез, користи воду из Дунава за хлађење своја четири реактора. Атомска централа тренутно ради са нешто више од 10 одсто капацитета од 2.000 мегавата због ниског водостаја. "Пакш" покрива трећину потреба Мађарске за електричном енергијом.
(Срна)
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