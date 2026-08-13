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Banjaluka: Dvije maloljetne osobe povrijeđene u udesu u Zalužanima

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:33

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удес Залужани
Foto: ATV

Dvije maloljetne osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u banjalučkom naselju Zalužani, u blizini Nešković pumpe, potvrđeno je za ATV.

U nezgodi koja se dogodila u Ulici Put srpskih branilaca, su učestvovali automobil i motocikl, povrijeđeni su vozač i suvozač na motociklu.

удес Залужани

Hronika

Saobraćajka u Zalužanima, ima povrijeđenih

Uviđaj je obavila saobraćajna policija, te se okolnosti nezgode utvrđuju.

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Tagovi :

udes

Zalužani

Saobraćajna nesreća

Saobraćajna nezgoda

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