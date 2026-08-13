Banjaluka: Dvije maloljetne osobe povrijeđene u udesu u Zalužanima

Autor:ATV redakcija
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Dvije maloljetne osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u banjalučkom naselju Zalužani, u blizini Nešković pumpe, potvrđeno je za ATV.
U nezgodi koja se dogodila u Ulici Put srpskih branilaca, su učestvovali automobil i motocikl, povrijeđeni su vozač i suvozač na motociklu.
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Saobraćajka u Zalužanima, ima povrijeđenih
Uviđaj je obavila saobraćajna policija, te se okolnosti nezgode utvrđuju.
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