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Poznat identitet žene koja je poginula u teškoj nesreći, uhapšen policajac Viktor Ćatić

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:25

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Познат идентитет жене која је погинула у тешкој несрећи, ухапшен полицајац Виктор Ћатић
Foto: Facebook / Sead Delic

Alija Delić (1974) je ženska osoba koja je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak naveče u Binježevu kod Hadžića.

Predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Viktor Ćatić upravljao je motociklom koji je udario u nju, njenog supruga Nermina, njegovu sestru Senadu i njenog sina.

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Nermin Delić je zadobio teške povrede u ovoj nesreći, dok su njegova sestra i njen sin prošli sa lakšim tjelesnim povredama.

Kako je pojasnio njihov rođak Sead, Nermin i supruga Alija su se nedavno vratili iz Švajcarske da žive u BiH.

Viktor Ćatić, policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti, uhapšen je nakon što je skrivio ovu nesreću, prenosi Kliks.

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Viktor Ćatić

Sarajevo

Alija Delić

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