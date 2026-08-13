Poznat identitet žene koja je poginula u teškoj nesreći, uhapšen policajac Viktor Ćatić

Alija Delić (1974) je ženska osoba koja je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak naveče u Binježevu kod Hadžića.

Predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Viktor Ćatić upravljao je motociklom koji je udario u nju, njenog supruga Nermina, njegovu sestru Senadu i njenog sina.

Hronika Uhapšen policajac Viktor Ćatić, jedna osoba preminula

Nermin Delić je zadobio teške povrede u ovoj nesreći, dok su njegova sestra i njen sin prošli sa lakšim tjelesnim povredama.

Kako je pojasnio njihov rođak Sead, Nermin i supruga Alija su se nedavno vratili iz Švajcarske da žive u BiH.

Viktor Ćatić, policijski službenik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti, uhapšen je nakon što je skrivio ovu nesreću, prenosi Kliks.