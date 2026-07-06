Цвијановић: Српска добија понуде за сарадњу са великих адреса

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да Република Српска добија понуде за сарадњу са великих адреса, каква је Америка, што су за Српску гига пројекти.
"Овом сарадњом Република Српска није затворила врата за сарадњу са другима са којима је традиционално везана", рекла је Цвијановићева.
Она је нагласила да је Српска охрабрена чињеницом да нова америчка администрација неће да гради туђе државе, што јој је, како је навела, речено на сваком нивоу у Америци.
"Речено је `ми нећемо да вама креирамо рјешења, хоћемо да ви то радите, мислимо да је овдје било свега, ми смо другачија власт и администрација и треба да се рехабилитују неке ствари које су очито гурнуте у ћошак у ових 30 година силом`", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да се према свим изјавама представника америчке администрације поново рехабилитује прича о конститутивним народима у БиХ.
Република Српска
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"Ушли смо у фазу да се покушава наћи нека нова формула како изаћи из стања гдје је било свега и свачега и треба да се дође у једно стање нормалности", рекла је Цвијановићева на трибини "Геостратешки правац Српске" која је вечерас емитована на РТРС-у.
Она је указала да се о свему овоме можда не би ни причало да српски народ осјећа сигурност у БиХ и да му нико нитша неће одузети.
"Нама се само одузимало у протеклих 30 година. Овдје су примјењиване невиђене ствари", напоменула је Цвијановићева и подсјетила да се питање ратних злочина третира путем два кривична закона.
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