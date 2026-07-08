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Lažna poruka Dobojliji izbrisala stotine maraka: Policija izdala upozorenje

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 11:23

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Policijskoj stanici Brod juče je prijavljeno da je lice sa područja opštine Brod oštećeno za novčani iznos od 780 KM.

Nesrećni čovjek je putem SMS poruke doveden u zabludu da je potrebno hitno ažurirati aplikaciju za mobilno bankarstvo.

Kako dodaju iz policije, oštećeno lice je, prateći detaljna uputstva iz lažne poruke, pristupilo sumnjivom internet linku i unijelo sve podatke svoje bankovne kartice. Odmah nakon toga, sa računa oštećenog izvršena je neovlašćena novčana transakcija kojom je ispražnjen novac.

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Povodom ovog iznenadnog slučaja, Policijska uprava Doboj apeluje na sve građane da budu maksimalno oprezni prilikom prijema SMS i elektronskih poruka u kojima se od njih traži unos ličnih ili bankarskih podataka putem dostavljenih internet linkova.

"Prije bilo kakvog postupanja, potrebno je detaljno provjeriti vjerodostojnost ovakvih poruka, a u slučaju bilo kakve sumnje odmah se lično obratiti svojoj matičnoj banci", navedeno je iz PU Doboj.

Takođe, nadležni pozivaju građane da svaki pokušaj ovakvih ili sličnih internet prevara prijave najbližoj policijskoj stanici lično ili pozivom na besplatan broj telefona 122, kako bi se blagovremeno preduzele zakonom propisane mjere i radnje i spriječilo dalje otimanje novca.

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Tagovi :

SMS prevara

Opština Brod

prevara

Pare

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