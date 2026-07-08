Mina Kostić odrasla uz devetoro braće i sestara: U emisiji jedva nabrojala njihova imena

Ona je nerijetko govorila o svom odrastanju i tragediji koja ih je kao porodicu zadesila, kada se jedna sestra utopila sa 13 godina.

Sada je poimence nabrojala imena svojih braće i sestara, a sva su u najmanju ruku neobična i rijetka: Meri, Biza, Gana, Feta, Zoja, Eni, Kemi, Mija i Deki.

Mina je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", koja se emituje na Blic televiziji, otkrila da je po rođenju šesta po redu u ovoj izuzetno brojnoj porodici.

Inače, malo je poznato da je pjevačica rođena 1975. godine u Beogradu pod imenom Minira Jašari. Ona je odrasla u beogradskom prigradskom naselju Ledine, kao jedno od desetoro d‌jece bračnog para Alija i Zoje Jašari, koji vuku poreklo iz Uroševca i Peći.

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Podsjetimo, Minina porodica pretrpjela je veliki gubitak kada je jedna od sestara izgubila život.

"Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnijela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga sjetim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog htio. To je bila sudbina. Moja mama je rodila desetoro d‌jece i četvero pobacila" rekla je Mina u jednom intervjuu.

Minu je odgajala Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa.