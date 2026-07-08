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Slovenac divljao 220 na sat, jedva ga zaustavili stingerom

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 12:22

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Ауто брзо вози на путу.
Foto: Pexels/Max Avans

Slovenačka policija imala je u ponedjeljak naveče izuzetno opasnu intervenciju nakon što je 37-godišnji muškarac, prema dojavi, nakon problema u porodičnom okruženju na području PU Maribor sjeo u automobil i krenuo u suludu vožnju.

Policijski službenici su vozilo prvi put pokušali zaustaviti u 21:21 časova kod Dramlja. Vozač je najprije zaustavio automobil na zaustavnoj traci, ali je zatim naglo ubrzao i nastavio bijeg auto-putem.

Prema informacijama PU Koper, tokom bijega vozio je vrlo neujednačenom brzinom, od oko 60 kilometara na sat pa sve do nevjerovatnih 220 kilometara na sat, čime je ozbiljno ugrožavao bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.

Probušili mu gume, pa udario u policijski auto

Policijske patrole su ga pratile i više puta pokušale zaustaviti koristeći svjetlosne i zvučne signale. Tokom potjere više puta je razmatrana i upotreba sredstva za prisilno zaustavljanje vozila, odnosno stingera, ali se zbog bezbjednosnih razloga čekao pogodan trenutak.

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Kod izlaza Bertoki vozač je na kraju prešao preko postavljenog stingera, koji mu je probušio pneumatike. Ipak, ni to ga nije odmah zaustavilo, pa je nastavio vožnju na felgama prema Kopru.

Vozilo je konačno zaustavljeno u 23:01 časova na benzinskoj pumpi Bonifika u Kopru. Međutim, ni tada se vozač nije mirno predao. Prema policijskim informacijama, aktivno se opirao hapšenju, zbog čega su policajci nad njim upotrijebili sredstva prisile i stavili mu lisice.

Prije nego što je savladan, vozač je vožnjom unazad namjerno udario i u policijsko vozilo. U postupku je odbio alkotestiranje, brzi test na prisustvo droga, kao i stručni pregled. Nakon toga mu je određeno zadržavanje, a dežurna istražna sutkinja naložila je prinudno obavljanje stručnog pregleda, prenosi GPMaljevac.

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Tagovi :

bahata vožnja

brza vožnja na auto-putu

Slovenija

Policijska potjera

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