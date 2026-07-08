Prijedorčanin preduhitrio banku: Nije mogla da mu oduzme vozila i naplati dug

M.K. iz Prijedora prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu u ovom gradu za krivična djela "Oštećenje povjerilaca“ i "Oštećenje tuđih prava".

On se tereti da je u periodu od 2023. godine do 2025. godine, kao vlasnik samostalne preduzetničke radnje u Prijedoru, sa namjerom onemogućavanja banke iz Banjaluke da po osnovu dugoročnog kredita i ugovora o zalaganju pokretnih stvari, naplati potraživanja, učinio nedostupnim dva teretna vozila ukupne vrijednosti 38.930,00 KM.

"Izvršenjem krivičnih djela osumnjičeni je oštetio povjerioca i ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.