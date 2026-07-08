Logo

Prijedorčanin preduhitrio banku: Nije mogla da mu oduzme vozila i naplati dug

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 11:26

Komentari:

0
Полицијско возило паркирано у Требињу
Foto: ATV

M.K. iz Prijedora prijavljen je Okružnom javnom tužilaštvu u ovom gradu za krivična djela "Oštećenje povjerilaca“ i "Oštećenje tuđih prava".

On se tereti da je u periodu od 2023. godine do 2025. godine, kao vlasnik samostalne preduzetničke radnje u Prijedoru, sa namjerom onemogućavanja banke iz Banjaluke da po osnovu dugoročnog kredita i ugovora o zalaganju pokretnih stvari, naplati potraživanja, učinio nedostupnim dva teretna vozila ukupne vrijednosti 38.930,00 KM.

"Izvršenjem krivičnih djela osumnjičeni je oštetio povjerioca i ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

Policija

banka

Komentari (0)

Više iz rubrike

mobilni telefon mobitel

Hronika

Lažna poruka Dobojliji izbrisala stotine maraka: Policija izdala upozorenje

1 h

0
Бојан Копрена, нестао 7. јула 2014. године

Hronika

Ko koči istragu? Porodica Bojana Koprene 12 godina traga za istinom

20 h

0
Преминуо радник повријеђен у експлозији у Новој Жељезари

Hronika

Preminuo radnik povrijeđen u eksploziji u Novoj Željezari

21 h

0
Струјни осигурач

Hronika

Pokradena trafostanica kod Mostara, cijelo naselje ostalo bez struje

21 h

0

  • Najnovije

12

41

Igokea saznala protivnike u Ligi šampiona

12

39

Poznata influenserka stopirala do Mostara: Vozač je hvatao za grudi

12

35

Ispod kuće pronašao drevno blago staro 1800 godina: Pogledajte kako izgleda

12

34

Ukleti prizori na obali: Popularno ljetovalište prazno, gdje su turisti?

12

22

Slovenac divljao 220 na sat, jedva ga zaustavili stingerom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima