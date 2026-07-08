Udarac na kafiće: Cijena razbuđuje jače od kafe

Cijena kafe porasla je na najviši nivo u posljednjih šest mjeseci, dostigavši 3,57 dolara po funti (0,454 kg) kafe, usljed zabrinutosti da bi vremenske neprilike u Brazilu i Vijetnamu mogle da smanje buduću proizvodnju i zalihe i dovedu do manjka ponude na tržištu.

Cijena je dostigla 3,57 dolara po funti (0,454 kg) kafe, usljed zabrinutosti da bi vremenske neprilike u Brazilu i Vijetnamu mogle da smanje buduću proizvodnju i zalihe i dovedu do manjka ponude na tržištu.

Brazil je najveći svjetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok Vijetnam dominira u proizvodnji robuste.

Prema procenama stručnjaka za tržišta roba Zafera Ergezena, rast temperature i smanjenje padavina u ovim zemljama negativno utiču na cvjetanje biljaka kafe, što bi moglo da dovede do slabijeg roda u narednoj sezoni, prenosi Agencija Anadolija (AA).

Očekuje da će efekti klimatskog fenomena El Ninjo trajati do prvog kvartala 2027. godine, što dodatno povećava rizike oko buduće ponude, dodao je Ergezen.

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Cijena kafe se tokom prve polovine godine kretala silazno, ali je posljednjih nedjelja preokrenula trend.

Početkom jula cijena je nastavila rast i dostigla 3,57 dolara, približivši se prethodnom maksimumu od 3,72 dolara zabilježenom 28. januara.

Funta je standardna mjera za trgovinu kafom, posebno za ugovore na arabiku na berzi u Njujorku, a aktuelni šestomjesečni maksimum odgovara približno cijeni od 7,87 dolara (6,88 evra) po kilogramu kafe.

(Telegraf Biznis/Tanjug)