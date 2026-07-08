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Хороскоп за 8. јул: Један знак очекује успјешан дан за сарадњу

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 07:09

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Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

Дан доноси прилику да покажете своје способности и оставите добар утисак. Партнер ће цијенити вашу пажњу, док слободни могу упознати особу која ће их заинтересовати при првом сусрету. Одвојите вријеме за одмор.

Бик

На послу су могући мањи изазови, али ћете их успјешно савладати. Вољена особа ће вас обрадовати искреним разговором, а слободни би могли обновити контакт са неким из прошлости. Пазите на кољена.

Близанци

Бићете расположени за нове идеје и лако ћете остварити договоре. У љубави вас очекује више разумијевања, док слободни могу започети занимљиво познанство преко друштва. Избјегавајте алкохол.

Рак

Пред вама је дан погодан за рјешавање важних обавеза. Партнер ће вам пружити подршку када вам буде најпотребнија, а слободни могу добити неочекивани позив. Уносите више течности.

Лав

Ваша енергија ће бити на високом нивоу и олакшаће вам пословне обавезе. Вољена особа ће имати лијеп гест који ће вас обрадовати, док слободни могу привући пажњу шармом. Више боравите у природи.

Дјевица

Посветите се обавезама које захтијевају прецизност, јер ће резултати бити добри. Партнер ће показати више њежности, а слободни би могли започети разговор који води ка нечем озбиљнијем. Чувајте се прехладе.

Вага

Очекује вас успјешан дан за сарадњу и нове договоре. Вољена особа ће вас изненадити лијепом пажњом, а слободни могу упознати занимљиву особу на окупљању. Избјегавајте стрес.

Шкорпија

Бићете одлучни и спремни да завршите све што сте започели. Партнер ће имати разумијевања за ваше планове, док слободни могу остварити занимљив сусрет у ресторану. Пазите на исхрану.

Стријелац

Пред вама су добре прилике за напредак и нове контакте. Вољена особа ће подржати вашу идеју, а слободни могу упознати некога ко дијели њихова интересовања. Не прескачите оброке.

Јарац

Ваш труд ће бити запажен и донијеће вам додатно самопоуздање. Партнер ће показати више пажње него иначе, а слободни би могли започети занимљиво дописивање. Обратите пажњу на држање.

Водолија

Креативне идеје донијеће вам добре резултате. У љубави вас очекује пријатан дан испуњен искреним емоцијама, док слободни могу упознати особу која ће их заинтригирати. Могући болови у кољенима.

Рибе

Дан је повољан за завршетак обавеза и доношење важних одлука. Партнер ће унијети више топлине у ваш однос, а слободни могу започети ново познанство које обећава. Уносите више свјежег воћа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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