Žorž Žezus novi selektor fudbalske reprezentacije Portugala

Žorž Žezus imenovan je za novog selektora reprezentacije Portugala, saopštio je danas Fudbalski savez Portugala (FPF).

U saopštenju se navodi da je Žezus potpisao ugovor sa FPF do 2030. godine.

Žezus (71) je na mestu selektora fudbalske reprezentacije Portugala zamenio Roberta Martineza kome je prije nekoliko dana istekao ugovor sa FPF.

Fudbalska reprezentacija Portugala eliminisana je prije četiri dana u osmini finala Svetskog prvenstva, pošto je poražena poražena od Španije (0:1).

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Žezus je ranije trenirao Al Nasr, Al Hilal, Fenerbahče, Benfiku, Flamengo, Sporting, Bragu, Belenenses, Leiriju, Moreirense, Vitoriju Gimaraeš, Estrelju da Amadoru, Vitoriju Setubal, Felgueiras i Amoru, prenosi Tanjug.