Logo

Petković: Pucanje u molitvištu poruka Srbima da nisu dobro došli

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 15:57

Komentari:

0
Општина Петрово
Foto: Opština Petrovo

Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković očekuje da će nadležni organi pronaći lica koja su pucala iz vatrenog oružja na solarnu rasvjetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca.

"Poruka jasna i, nažalost, nije prva, a to je da Srbi nisu dobro došli u svoje rodno mjesto", izjavio je Petković Srni.

On je istakao da ovo nije prva takva poruka Srbima koji žele samostalno da obnove svoja porušena imanja na tom dijelu Federaciji BiH.

Iz srpskog Zavičajnog udruženja mještana Gornje Brijesnice Srni je rečeno da je ovo jedna u nizu negativnih poruka Srbima, koji uprkos opstrukcijama na održivom povratku neće odustati od obnove svojih vijekovnih imanja.

Жељка Цвијановић посјета манастиру Ловница

Republika Srpska

Cvijanovićeva posjetila manastir Lovnica kod Šekovića

Član Udruženja Lazo Tripunović rekao je da su bili prisiljeni da postave solarnu rasvjetu na molitvištu s obzirom da i nakon više od tri decenije federalne vlasti nisu obezbijedile struju ovom srpskom području.

Molitvište u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica predstavlja vjekovno saborno mjesto i simbol povratka i obnove. Nakon godina zapuštenosti, mještani su obnovili ovaj prostor, a na lokaciji je postavljen i osveštan krst.

Ovo mjesto je od velikog duhovnog značaja za protjerani srpski narod sa područja Ozrena.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Opština Petrovo

Ozren Petković

Srbi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пут Требиње-Билећа

Gradovi i opštine

Poznato kada počinje rekonstrukcija puta Trebinje-Bileća

2 h

0
Мишо Памучина уловио змију дужу од два метра

Gradovi i opštine

Trebinjski heroj Mišo Pamučina ulovio zvijer dužu od dva metra

22 h

2
Експресна реакција Цивилне заштите након невремена у Зворнику

Gradovi i opštine

Ekspresna reakcija Civilne zaštite nakon nevremena u Zvorniku

23 h

0
Директор "Електоридистибуције" Пале Ацо Станишић потписао је данас споразум са директорима основних школа о додјели руксака за 1.020 првачића из 13 општина које ово предузеће снабдијева електричном енергијом, као и за чланове паљанског Удружења "Сунце".

Gradovi i opštine

Potpisani sporazumi o dodjeli ruksaka za 1.018 prvačića sa područja 13 opština

1 d

0

  • Najnovije

16

07

Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

15

57

Petković: Pucanje u molitvištu poruka Srbima da nisu dobro došli

15

56

Šok zbog cijene sladoleda u poslastičarnici: Kugla 7.5 evra

15

43

Brena i Seka uzburkale internet ovom objavom: "Ručkić, kafica, rakijica"

15

42

Državljanin BiH učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći: Cisterna se prevrnula nakon sudara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima