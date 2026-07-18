Petković: Pucanje u molitvištu poruka Srbima da nisu dobro došli

Autor:ATV redakcija
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Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković očekuje da će nadležni organi pronaći lica koja su pucala iz vatrenog oružja na solarnu rasvjetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca.
"Poruka jasna i, nažalost, nije prva, a to je da Srbi nisu dobro došli u svoje rodno mjesto", izjavio je Petković Srni.
On je istakao da ovo nije prva takva poruka Srbima koji žele samostalno da obnove svoja porušena imanja na tom dijelu Federaciji BiH.
Iz srpskog Zavičajnog udruženja mještana Gornje Brijesnice Srni je rečeno da je ovo jedna u nizu negativnih poruka Srbima, koji uprkos opstrukcijama na održivom povratku neće odustati od obnove svojih vijekovnih imanja.
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Član Udruženja Lazo Tripunović rekao je da su bili prisiljeni da postave solarnu rasvjetu na molitvištu s obzirom da i nakon više od tri decenije federalne vlasti nisu obezbijedile struju ovom srpskom području.
Molitvište u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica predstavlja vjekovno saborno mjesto i simbol povratka i obnove. Nakon godina zapuštenosti, mještani su obnovili ovaj prostor, a na lokaciji je postavljen i osveštan krst.
Ovo mjesto je od velikog duhovnog značaja za protjerani srpski narod sa područja Ozrena.
(SRNA)
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