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Policija objavila snimak: Autoputem vozio 241 kilometara na čas!

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:47

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Припадници Управе саобраћајне полиције зауставили су возача који је на ауто-путу код Пирота возио брзином од 241 километар на час, на путу гд‌је је ограничење брзине 130 километара на час.
Foto: MUP Srbije / Scrennshot

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su vozača koji je na auto-putu kod Pirota vozio brzinom od 241 kilometar na čas, na putu gd‌je je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

"Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije presretačem su izmjerili prekoračenje brzine, zaustavili i isključili iz saobraćaja četrdesetogodišnjeg državljanina Iraka", objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svom Instagram profilu.

Protiv vozača će biti podnesena prekršajna prijava za nasilničku vožnju u skraćenom postupku.

MUP upozorava da je brzina najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama – što je brzina veća, manje je vremena za reakciju, a posljedice su gotovo uvijek teže.

"Pri brzini od 241 kilometar na čas nije pitanje da li će greška biti skupa. Pitanje je samo da li će neko preživjeti njene posljedice", navodi MUP.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, u prethodnih 48 sati zaustavili su četiri vozača zbog učinjenih prekršaja nasilničke vožnje, kao i 15 vozača zbog drugih prekršaja koji su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisani kao teži prekršaji.

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brza vožnja na auto-putu

Policija

video snimak

MUP Srbije

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