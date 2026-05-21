Otvoren Festival nauke u Banjaluci

Od transformatora i hemijskih vulkana, pa sve do čudesnih pojava svjetlosti. Univerzitetski grad u Banjaluci postao je centar nauke i mašte. Da nauka briše sve granice, uvjerili su se brojni posjetioci Festivala kroz više od stotinu eksperimenata.

"Mi smo tu da prikažemo značaj javnog zdravlja i da kroz razne eksperimente I edukativni sadržaj prikažemo tu nauku mladima, a i da to povežemo sa zdravljem", rekao je Mladen Mastilović, stručni saradnik za radio-hemiju na Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

"Naš standard smo prilagodili i mlađim i starijima. Za sada smo najinteresantniji vrtićkoj grupi, oni tu prave razne reljefne oblike", rekla je Aleksandra Petrašević, doktor geografskih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Najveća atrakcija, posebno za najmlađe, ponovo je bio robot Robi, koji je poslao jasnu poruku o važnosti istraživačkog duha.

"Festival nauke nije samo mjesto gdje učimo činjenice, ovo je mjesto gdje budimo maštu, postavljamo pitanja i podstičemo mlade ljude kako upravo oni mogu biti budući naučnici", kaže robot Robi.

Tradicionalno se okupilo više od 20 fakulteta sa Univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu. Predstavnici ovih akademskih zajednica poručuju – znanje je inspirativno i dostupno svima.

"Ovaj festival je pokazao da za nauku ne postoje ni geografske ni generacijske granice. Ovđe imamo I mlade iz Banjaluke ali i iz raznih drugih opština. Imamo i kolege iz Istočnog Sarajeva, Prijedora, Foče…", rekao je Dalibor Aleksić, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

" Mi ćemo danas imati priliku da vidimo kako mladi ljudi mogu da se upoznaju sa naukom na jedan zanimljiv i praktičan način", rekla je Mirjana Lukić, Institut istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Nadležne institucije poručuju da će Vlada Srpske naredne godine izdvojiti višestruko veća sredstva za nauku, jer je ona preduslov za tehnološki razvoj Republike. Ulaganje u obrazovanje, nauku i mlade ljude je stub razvoja Republike Srpske.

"Već od ove godine rebalansom budžeta biti povećana sredstva za naučna istraživanja, a naredne godine biće višestruko veća jer je to je preduslov za tehnološki razvoj Republike Srpske", rekao je Draga Mastilović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

"Vlada Srpske u ovom trenutku u Kampus ulaže 3,5 miliona maraka a planirana je izgradnja Naučno-tehnološkog parka koji će u naredne dvije godine upravo ovđe predstavljati centar", rekao je Savo Minić, premijer Vlade Republike Srpske.

I ove godine očekuje se hiljada posjetilaca, najviše, učenika osnovnih i srednjih škola. Ulaz na sve sadržaje je besplatan, a Banjaluka je još jednom uspješno položila ispit iz kreativnosti.